Распространенный дефицит витаминов повреждает ваши артерии - кардиолог Варфоломеев
Исследования выявили общий дефицит витаминов, который может привести к атеросклерозу — процессу, который в противном случае вызывается высоким уровнем холестерина.
Слишком сильное давление на здоровье артерий может увеличить риск сердечно- сосудистых заболеваний. В то время как высокий уровень холестерина является основной причиной затвердевания артерий, новое исследование выявило еще один возможный триггер — дефицит витамина B12.
Если вы не получаете достаточного количества витамина B12 из своего рациона или страдаете от состояния, которое делает вас более склонным к виновнику, существуют различные триггеры дефицита.
Крайне важно как можно скорее пополнить низкий уровень, чтобы избежать «необратимого» ущерба.
"Новое исследование выявило еще результат низкого уровня B12. Недостаток витаминов B12, B6 и B9 может способствовать развитию атеросклероза", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Считающийся «потенциально серьезным», атеросклероз представляет собой закупорку артерий жировыми веществами, называемыми бляшками. Однако этот мрачный процесс не заканчивается этим накоплением, так как ваши артерии со временем также затвердевают и сужаются. Это сужает артерию и приводит к ограничению кровотока и снабжения кислородом жизненно важных органов вашего тела.
"Это рецепт образования тромбов , которые могут блокировать приток крови к сердцу или мозгу".
В то время как высокий уровень холестерина является основной причиной повреждения артерий, исследователи заметили, что низкий уровень витаминов группы В также может играть определенную роль.
"Витамины B12 , B6 и B9 необходимы для расщепления аминокислоты, называемой гомоцистеином, для создания других химических веществ, необходимых вашему организму", - объясняет кардиолог.
Хотя высокий уровень гомоцистеина может быть признаком дефицита витаминов, слишком большое количество этой аминокислоты в крови также может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и образования тромбов. Это означает, что низкий уровень витаминов группы В, необходимых для деградации гомоцистеина, может привести к повреждению артерий.
Ранее МедикФорум писал о пользе черного чая.
Оставить комментарий