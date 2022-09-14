Распространенный дефицит витаминов повреждает ваши артерии - кардиолог Варфоломеев





"Новое исследование выявило еще результат низкого уровня B12. Недостаток витаминов B12, B6 и B9 может способствовать развитию атеросклероза", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Это рецепт образования тромбов , которые могут блокировать приток крови к сердцу или мозгу".

"Витамины B12 , B6 и B9 необходимы для расщепления аминокислоты, называемой гомоцистеином, для создания других химических веществ, необходимых вашему организму", - объясняет кардиолог.