Неожиданные факторы, которые могут сделать ваши зубы чувствительными — что делать

«Любой, кто страдал от чувствительности зубов, знает, что это не шутки», — говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум. «Независимо от того, испытываете ли вы затяжное жжение при откусывании мороженого или страдаете от невыносимой боли при употреблении обычной еды и питья, чувствительные зубы могут сделать повседневную жизнь неудобной».





Кислая или сладкая еда и напитки

«Есть несколько вещей, которые вызывают повышенную чувствительность зубов; наиболее распространенным является употребление в пищу или питье очень кислых или сладких продуктов, которые изнашивают эмаль».

Неправильный тип зубной пасты

Дефицит витаминов

«К ним относятся: кальций (известный тем, что укрепляет наши кости), витамин D (который может вызвать кариес) и витамин B12 (который может увеличить риск заболевания десен)».

Стресс

«Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса и начинаете скрежетать зубами (иначе известный как бруксизм), ваши зубы не только станут чувствительными, но вы также можете вызвать другие проблемы со здоровьем, от головных болей до нарушений слуха».