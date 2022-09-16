Можно ли предупредить развитие сколиоза?
Сколиоз — поголовная проблема, от которой страдает треть современных школьников и подростков. Педиатр Анна Левадная рассказала, что нужно сделать для профилактики развития этой патологии.
Начать придется с не очень радостной новости -на 100% предотвратить и исключить риск развития сколиоза невозможно. И если так случилось, что у ребенка выявили нарушение осанки, не стоит корить в этом себя и ругать ребенка. Возможно, на то были причины, на которые нельзя оказать влияние.
«Как показали последние исследования, неправильная поза за партой, слишком высокий или низкий стул, сон на мягком матрасе, не могут привести к деформации позвонков. Это может привести к болям или к перенапряжению мышц, но к деформациям скелета — нет», — говорит эксперт.
Вывод неожиданный, ведь все мы уверены, что сколиоз - результат неправильного сидения за партой. Оказалось, что нет.
Чтобы максимально сократить риски развития сколиоза и других нарушений осанки, необходимо постоянно работать над укреплением мышечного корсета, спины.
Без постоянной физической активности добиться видимых и весомых результатов не получится. Но и это не может дать 100% гарантию того, что сколиоз пройдет мимо. Однако риски существенно уменьшаются.
Кстати, если сколиоз уже есть, физкультура (в том числе школьная) ни в коем случае не противопоказана, как думают многие. А даже наоборот - регулярные физические упражнения помогут улучшить ситуацию.
Многие задаются вопросом: какое влияние на осанку оказывает рюкзак? Непосредственное! Желательно, чтобы его вес в нагруженном состоянии не превышал 15% от веса самого ребенка. Рюкзак носим только на обеих лямках! Иначе перекоса не избежать.
Анна Левадная
Здоровье
Педиатр
Оставить комментарий