Можно ли предупредить развитие сколиоза?

«Как показали последние исследования, неправильная поза за партой, слишком высокий или низкий стул, сон на мягком матрасе, не могут привести к деформации позвонков. Это может привести к болям или к перенапряжению мышц, но к деформациям скелета — нет», — говорит эксперт.

Начать придется с не очень радостной новости -на 100% предотвратить и исключить риск развития сколиоза невозможно. И если так случилось, что у ребенка выявили нарушение осанки, не стоит корить в этом себя и ругать ребенка. Возможно, на то были причины, на которые нельзя оказать влияние.Вывод неожиданный, ведь все мы уверены, что сколиоз - результат неправильного сидения за партой. Оказалось, что нет.Чтобы максимально сократить риски развития сколиоза и других нарушений осанки, необходимо постоянно работать над укреплением мышечного корсета, спины.Без постоянной физической активности добиться видимых и весомых результатов не получится. Но и это не может дать 100% гарантию того, что сколиоз пройдет мимо. Однако риски существенно уменьшаются.Кстати, если сколиоз уже есть, физкультура (в том числе школьная) ни в коем случае не противопоказана, как думают многие. А даже наоборот - регулярные физические упражнения помогут улучшить ситуацию.Многие задаются вопросом: какое влияние на осанку оказывает рюкзак? Непосредственное! Желательно, чтобы его вес в нагруженном состоянии не превышал 15% от веса самого ребенка. Рюкзак носим только на обеих лямках! Иначе перекоса не избежать.