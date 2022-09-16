Что помогает не заболеть простудой осенью: медик Демьяновская

«Универсального лекарства от заражения респираторными инфекциями не существует, но есть ряд простых и эффективных способов, позволяющих существенно снизить такой риск и ускорить выздоровление», - сказала медик «Известиям».

Регулярное мытье рук.

Избегание прикосновений руками к лицу (особенно опасно трогать глаза, нос, рот).

Регулярное проветривание помещений.

Избегание стрессов, физических перегрузок.

Вакцинация против гриппа.

Полноценный, насыщенный витаминизированными продуктами рацион.

«Также следует отказаться от вредных привычек, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе», - дополнила эксперт.

«Для скорейшего выздоровления важно полноценно отдыхать и соблюдать достаточный водный режим – и выпивать около двух литров жидкости в сутки», - поделилась Демьяновская.