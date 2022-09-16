Что помогает не заболеть простудой осенью: медик Демьяновская
В интервью врача Екатерины Демьяновской прозвучали рекомендации о том, как избежать осенью заболевания простудой: в том числе по мнению медика нужно скорректировать вредные привычки, чаще совершать прогулки на свежем воздухе.
Некоторые меры помогают не заболеть осенью ОРВИ, сообщила Демьяновская.
«Универсального лекарства от заражения респираторными инфекциями не существует, но есть ряд простых и эффективных способов, позволяющих существенно снизить такой риск и ускорить выздоровление», - сказала медик «Известиям».
Врач добавила, что с наступлением осенних холодов люди все больше проводят времени в помещениях, которые могут плохо вентилироваться. Уменьшение светового дня, снижение температуры воздуха, влажность – все это создает оптимальные условия для размножения вирусов, а заодно и для ослабления иммунной системы.
Говоря о том, что помогает не заболеть осенью респираторными вирусными инфекциями, медик Демьяновская выделила следующие способы профилактики.
- Регулярное мытье рук.
- Избегание прикосновений руками к лицу (особенно опасно трогать глаза, нос, рот).
- Регулярное проветривание помещений.
- Избегание стрессов, физических перегрузок.
- Вакцинация против гриппа.
- Полноценный, насыщенный витаминизированными продуктами рацион.
«Также следует отказаться от вредных привычек, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе», - дополнила эксперт.
При появившихся симптомах простуды профилактические меры уже не будут эффективными – в такой момент нужно обязательно остаться дома. Медик предупредила, что простуда или грипп, перенесенные «на ногах», могут поспособствовать опасным осложнениям.
«Для скорейшего выздоровления важно полноценно отдыхать и соблюдать достаточный водный режим – и выпивать около двух литров жидкости в сутки», - поделилась Демьяновская.
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