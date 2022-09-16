Какую опасность представляют капли для носа
Отоларинголог Ольга Мальченко заявила, что капли для носа имеют свои преимущества и недостатки. К последним относится возможность появления проблем с сердцем.
Капли для носа относятся к категории сосудосуживающих препаратов, но применять их нужно очень непродолжительное время. Если вы пользуетесь этими каплями более недели, то у вас может появиться зависимость, как поведала Ura.ru Ольга Мальченко. Из-за постоянного использования капель изменяется строение слизистой носа, происходит разрастание сосудов. И вскоре человек уже не может обходиться без этих капель, потому что его нос под их воздействием изменился.
Но этим их пагубные последствия не исчерпываются. Данные капли влияют на адреналовые рецепторы, которые встречаются по всему организму. Следовательно, они затрагивают все без исключения сосуды, включая и те, что расположены в головном мозге. И естественно, что сердечно-сосудистая система не является исключением. При возникновении сильной зависимости от капель вырастает риск инсульта.
Также увеличивается вероятность развития нарушений в работе сердца из-за повышенной нагрузки на сосуды. Человек может столкнуться с гипертонией или повышенным артериальным давлением, а также с варикозным расширением вен. При этом после долгого использования капель их резкая отмена может привести к негативным последствиям, потому что сосуды уже не способны сами сокращаться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ольга Мальченко
Медицина
Врач-отоларинголог, отоневролог
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