Эндокринолог Гуреева: избегайте еды на ночь, "иначе вы рискуете заболеть диабетом"
Еда на ночь может нарушить ваши биологические часы, что, по мнению исследователей, может привести к тому, что ваше тело будет плохо перерабатывать сахар.
Перед диабетом люди могут испытывать непереносимость глюкозы. Это когда уровень сахара в крови высок, но недостаточно высок для диагностики диабета. При отсутствии лечения непереносимость глюкозы, известная как предиабет, может быстро превратиться в полноценный диабет 2 типа. Но что вызывает непереносимость глюкозы?
"Исследования показывают, что основной причиной может быть прием пищи на ночь. Непереносимость глюкозы является ранним предупреждением о том, что ваше тело больше не может поглощать сахар из кровотока в клетки. Если он прогрессирует до диабета 2 типа, существует риск серьезных заболеваний, таких как инсульт и болезни сердца", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Центральные циркадные часы контролируются в вашем мозгу и передают сообщения вашему телу, чтобы помочь регулировать его активность — например, переваривание сахара — в течение 24 часов. Он делает это, устанавливая время для ваших периферических циркадных ритмов, которые зависят от конкретного органа.
Однако эти периферические циркадные ритмы могут нарушаться по отдельности различными факторами. Доступность пищи, например, может нарушить циркадный ритм органов пищеварения.
У участников исследования, которые ели ночью, был повышен уровень глюкозы в крови, в то время как у тех, кто ел только днем, изменений не было, что означает, что поздние приемы пищи были ответственны за непереносимость глюкозы.
"Прием пищи на ночь также снижает функцию бета-клеток поджелудочной железы. Это также влияет на переработку сахара в организме. Поэтому избегайте еды на ночь, иначе вы рискуете заболеть диабетом".
Ранее МедикФорум писал о том, как лечить герпес.
Оставить комментарий