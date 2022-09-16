Эндокринолог Гуреева: избегайте еды на ночь, "иначе вы рискуете заболеть диабетом"

"Исследования показывают, что основной причиной может быть прием пищи на ночь. Непереносимость глюкозы является ранним предупреждением о том, что ваше тело больше не может поглощать сахар из кровотока в клетки. Если он прогрессирует до диабета 2 типа, существует риск серьезных заболеваний, таких как инсульт и болезни сердца", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Прием пищи на ночь также снижает функцию бета-клеток поджелудочной железы. Это также влияет на переработку сахара в организме. Поэтому избегайте еды на ночь, иначе вы рискуете заболеть диабетом".