Зачем сдавать анализ крови на гомоцистеин?

2 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8-5601437/
анализ крови

Доктор Наталья Кондакова объяснила, о каких рисках и проблемах со здоровьем может рассказать анализ крови на гомоцистеин.

Сегодня значительно помолодели сердечно-сосудистые заболевания. Анализ на гомоцистеин поможет вам понять, насколько высок лично у вас риск стать жертвой этих опасных патологий.

«Гомоцистеин — это аминокислота. В организм с едой не попадает, а синтезируется уже внутри. Накапливаясь в организме, гомоцистеин начинает „атаковать“ внутреннюю стенку артерий, покрытую эндотелием. Образуются повреждения эндотелия, провоцирующие образование тромбов и атеросклеротических бляшек», — говорит эксперт.

Увеличение уровня гомоцистеина в крови даже на 5 мкмоль/л уже чревато ростом рисков атеросклероза, сосудистыми патологиями.

Особенно опасно повышение гомоцистеина во время беременности. Иногда это поможет стать причиной срыва и невынашивания.

На более поздних сроках беременности высокий гомоцистеин может вызвать гипоксию плода. Поэтому беременным и планирующим беременность этот анализ сдать крайне желательно.

На уровень гомоцистеина существенно влияет наш образ жизни. При низкой двигательной активности гомоцистеин растет. Если в вашей жизни нет спорта, компенсируйте хотя бы пешими прогулками.

Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?


Внешние признаки роста гомоцистеина: «синяки» и отеки под глазами утром, венозные сетки, варикозное расширение вен. В группе риска те, кто принимать оральные контрацептивы и в чьем семейном анамнезе были люди с инсультами и инфарктами.

Анализ крови на RW (на сифилис)


Если обнаружили у себя высокий гомоцистеин, не бойтесь. Он легко корректируется питанием, витаминами и подбором микроэлементов.
Наталья Кондакова
Наталья Кондакова
Здоровье
Терапевт, натуропат
Читать MedikForum.ru в
Врач напомнила о пагубном влиянии на организм повышенного гомоцистеина
Найдена «аминокислота деменции», которая зависит от питания
Секс защищает сердце мужчин, но не женщин
Теги : Наталья Кондакова, гомоцистеин, анализ крови