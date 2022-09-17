Зачем сдавать анализ крови на гомоцистеин?

«Гомоцистеин — это аминокислота. В организм с едой не попадает, а синтезируется уже внутри. Накапливаясь в организме, гомоцистеин начинает „атаковать“ внутреннюю стенку артерий, покрытую эндотелием. Образуются повреждения эндотелия, провоцирующие образование тромбов и атеросклеротических бляшек», — говорит эксперт.

Сегодня значительно помолодели сердечно-сосудистые заболевания. Анализ на гомоцистеин поможет вам понять, насколько высок лично у вас риск стать жертвой этих опасных патологий.Увеличение уровня гомоцистеина в крови даже на 5 мкмоль/л уже чревато ростом рисков атеросклероза, сосудистыми патологиями.Особенно опасно повышение гомоцистеина во время беременности. Иногда это поможет стать причиной срыва и невынашивания.На более поздних сроках беременности высокий гомоцистеин может вызвать гипоксию плода. Поэтому беременным и планирующим беременность этот анализ сдать крайне желательно.На уровень гомоцистеина существенно влияет наш образ жизни. При низкой двигательной активности гомоцистеин растет. Если в вашей жизни нет спорта, компенсируйте хотя бы пешими прогулками.Внешние признаки роста гомоцистеина: «синяки» и отеки под глазами утром, венозные сетки, варикозное расширение вен. В группе риска те, кто принимать оральные контрацептивы и в чьем семейном анамнезе были люди с инсультами и инфарктами.Если обнаружили у себя высокий гомоцистеин, не бойтесь. Он легко корректируется питанием, витаминами и подбором микроэлементов.