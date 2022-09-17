Как лечить простуду: алгоритм действий

«Если вы чувствуете, что заболеваете, то оставайтесь в постели: так вы не тратите силы на мышечную работу, и больше остается ресурсов для иммунной системы. Это очень важная рекомендация. В первые дни надо лежать!», — говорит эксперт.

От правильности действий именно на первых этапах заболевания зависит то, насколько быстро вы пойдете на поправку. Очень важно знать и соблюдать протокол, даже если вы лечитесь дома самостоятельно.В первые несколько дней откажитесь от приема ванной и даже душа. Ограничьтесь просто умыванием лица и рук.Полностью убираем алкоголь, даже в целях профилактики! Такая профилактика только навредит, потому что алкоголь создаст дополнительную нагрузку на организме.Стараемся не переедать. Наверстаете потом утраченные килограммы, если вдруг сильно похудеете на фоне болезни. Обратите внимание на животных: когда они болеют, то почти не едят совсем.А вот воды пейте как можно больше! Желательно не холодную, а теплую. Можно добавлять в воду лимон, травы, мяту, малину.Чаще проветривайте комнату. Свежий воздух способствует выздоровлению. При этом следите, чтобы не было сквозняков, или укрывайтесь.Ошибочное действие — сбивать температуру, если она не высокая (до 38,1 градуса). Жаропонижающие средства начинаем принимать только в том случае, если температура тела поднялась выше. В остальных случаях мы только мешаем организму оказывать сопротивление болезни.Помогайте организму приемом адаптогенов и витаминов в повышенных дозах: лимонник, элеутерококк, эхинацея, омега-3, витамин С. Последний особенно важен в тот период, когда иммунная система дает бой воспалениям.Не пейте антибиотики, если вам их не назначил врач! Антибиотики эффективны только при борьбе с бактериальной инфекцией. А если у вас вирус? Совершенно бесполезная нагрузка на кишечник и печень. Убьете всю полезную микрофлору.Лечиться в домашних условиях самостоятельно можно только пару дней. Если не стало легче, вызываем доктора!