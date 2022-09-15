Лечение и профилактика остеопороза: основные принципы

«Вы рискуете здоровьем, если вы малоподвижны, питаетесь только кашками, игнорируете белок и растительную клетчатку. Также вы в группе риска, если едите только 1-2 раза в день: вы не доедаете белка, так как он не может усвоиться за раз в нужном количестве», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что огромное значение имеет в целом образ жизни. Не получится выпить одну «волшебную» таблетку и сразу получить желаемый результат. Придется приложить усилия и поменять многое в привычном распорядке дня.Физическая активность — обязательное условие для профилактики и лечения остеопороза. Причем просто ходьбы и пеших прогулок мало. Необходимо каждый день выполнять хотя бы короткий комплекс упражнений, направленный на укрепление позвоночника, суставов, тренировку мышц. Готовые комплексы упражнений можно найти на Ютьюбе и просто повторять за тренером, если времени на спортзал нет.Огромное значение имеет сон. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки и ложиться не позднее 23 часов. Здоровый полноценный сон регулирует выработку кортизола, который влияет на качество мышц и костей.Если речь идет о профилактике остеопороза в период менопаузы, то здесь не обойтись без гормональной заместительной терапии. Так как именно в этот период у женщин часто наблюдаются симптомы остеопороза на фоне снижения выработки половых гормонов-эстрогенов. Однако иногда у гормональной терапии есть противопоказания. Это нужно учитывать.