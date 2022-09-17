Рапсовое масло снижает уровень «плохого» холестерина так же, как и статины

"Результаты исследования показали, что употребление в пищу буханки хлеба с высоким содержанием рапсового масла может снизить уровень «плохого» холестерина как и 20 мг статинов и снизить риск сердечного приступа или инсульта на целых семь процентов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Одним из наиболее распространенных видов сердечных заболеваний является высокий уровень холестерина. Это когда уровень жирного липидного вещества, известного как холестерин, слишком высок. Холестерин, как и сердечно-сосудистые заболевания, представляет собой не одно целое, а множественность, две, если быть точным.Ученые, которые исследовали влияние употребления буханки хлеба с высоким содержанием рапсового масла на уровень холестерина и сахара в крови у 141 человека с другим распространенным заболеванием, диабетом 2 типа.Инфаркты и инсульты — это два сердечно-сосудистых события, которые приводят к внезапной остановке притока крови к сердцу и мозгу соответственно. Оба обычно вызваны сгустками крови.Данные исследования также показали, что рапсовое масло может помочь снизить уровень сахара в крови у диабетиков, которым необходимо тщательно контролировать уровень сахара в крови, чтобы избежать каких-либо осложнений.Ранее МедикФорум писал о пользе поливитаминов.