Трихолог Спиридонов: 4 нехватки витаминов, которые могут привести к выпадению волос
Трихолог Олег Спиридонов в эксклюзивном интервью МедикФорум рассказал, какие диетические предпочтения влияют на рост и выпадение волос.
Если вам не хватает определенных питательных веществ, может произойти выпадение волос. Одним из «наиболее распространенных» дефицитов, о котором следует знать, является витамин B12. Другие три диетических дефицита, на которые следует обратить внимание, включают: биотин, фолиевую кислоту и железо.
«Дефицит железа у женщин в пременопаузе является одной из основных причин выпадения волос, что может указывать на основное заболевание. Железо способствует выработке гемоглобина, который помогает доставлять питательные вещества и кислород к волосяным фолликулам. Без достаточного количества волосы будут останавливаться в росте и приводить к их истончению», - говорит трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.
Железо помогает эритроцитам переносить кислород по телу, что способствует росту и восстановлению. Они также насыщены полезными питательными веществами, такими как витамины А и С и фолиевая кислота.
Что касается витамина B12, который «используется каждой клеткой тела», вы можете найти его в яйцах, лососе и птице. Однако у некоторых людей могут возникнуть трудности с усвоением витамина, независимо от того, сколько яиц они съели.
«Дефицит витамина B12 может возникнуть, если у вас пернициозная анемия, когда ваш организм не может усваивать B12 через продукты, которые вы едите. Биотин также известен как витамин B7 и витамин H. Он необходим для того, чтобы помочь вашему организму преобразовывать углеводы в энергию», - объясняет врач.
Это помогает вашему организму усваивать белки, которые являются строительными блоками для волос.
Помимо диетического дефицита, другие факторы, которые могут способствовать выпадению волос, включают стресс, лекарства и генетику.
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