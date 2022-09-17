Трихолог Спиридонов: 4 нехватки витаминов, которые могут привести к выпадению волос

«Дефицит железа у женщин в пременопаузе является одной из основных причин выпадения волос, что может указывать на основное заболевание. Железо способствует выработке гемоглобина, который помогает доставлять питательные вещества и кислород к волосяным фолликулам. Без достаточного количества волосы будут останавливаться в росте и приводить к их истончению», - говорит трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

«Дефицит витамина B12 может возникнуть, если у вас пернициозная анемия, когда ваш организм не может усваивать B12 через продукты, которые вы едите. Биотин также известен как витамин B7 и витамин H. Он необходим для того, чтобы помочь вашему организму преобразовывать углеводы в энергию», - объясняет врач.