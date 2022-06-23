Трихолог назвал 3 изменения образа жизни, которые предотвратят облысение - "замедляет выпадение"
У каждого может выпасть волосы на голове, и это может произойти по ряду причин. Однако облысение чаще встречается у мужчин в результате наследственных факторов или просто как нормальная часть старения. Наследственное выпадение волос с возрастом является наиболее распространенной причиной облысения.
Измените свою диету
«Как и ваше тело, ваши волосы зависят от потребления питательных веществ для поддержания их здоровья. Поскольку ваши волосы состоят из белка, обеспечение достаточного количества белка в вашем рационе — это первый шаг к тому, чтобы ваши волосы не стали тонкими и ломкими. На самом деле было доказано, что недостаток белка в вашем рационе может ограничить рост волос и, что более тревожно, способствовать их выпадению», - утверждает трихолог.
Неудивительно, что многие нездоровые продукты могут нанести вред здоровью волос и потенциально привести к их выпадению. Примером этого являются рафинированные углеводы, которые включают хлеб, макаронные изделия, пиццу и пирожные.
Смените шампунь
Некоторые шампуни на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы, когда дело доходит до выпадения волос.
"Когда дело доходит до мытья волос, обязательно мойте их шампунем, не содержащим сульфатов, парабенов и минеральных масел, поскольку эти ингредиенты предотвращают выпадение волос", - добавляет врач.
Переосмыслите, как вы укладываете волосы
Некоторые методы укладки волос могут оказать более сильное воздействие на слабые волосяные фолликулы.
"Будьте внимательны к тому, как вы укладываете свои волосы. Прически, такие как конские хвосты и косы, имеют тенденцию вытягивать волосы или дергать волосяные фолликулы, что в конечном итоге может привести к пятнам или даже облысению".
Ранее Медикфорум писал о пользе чая с молоком.
Оставить комментарий