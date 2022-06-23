Трихолог назвал 3 изменения образа жизни, которые предотвратят облысение - "замедляет выпадение"





Измените свою диету

«Как и ваше тело, ваши волосы зависят от потребления питательных веществ для поддержания их здоровья. Поскольку ваши волосы состоят из белка, обеспечение достаточного количества белка в вашем рационе — это первый шаг к тому, чтобы ваши волосы не стали тонкими и ломкими. На самом деле было доказано, что недостаток белка в вашем рационе может ограничить рост волос и, что более тревожно, способствовать их выпадению», - утверждает трихолог.

Смените шампунь

"Когда дело доходит до мытья волос, обязательно мойте их шампунем, не содержащим сульфатов, парабенов и минеральных масел, поскольку эти ингредиенты предотвращают выпадение волос", - добавляет врач.

Переосмыслите, как вы укладываете волосы

"Будьте внимательны к тому, как вы укладываете свои волосы. Прически, такие как конские хвосты и косы, имеют тенденцию вытягивать волосы или дергать волосяные фолликулы, что в конечном итоге может привести к пятнам или даже облысению".