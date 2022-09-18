Как психические расстройства связаны с возрастом: психотерапевт Свечникова

«Есть возрастные изменения, происходящие в том числе в головном мозге», - сказала Свечникова «Мосленте».

«От возрастных проблем с мозгом и психикой помогает обучение все новым и новым навыкам. Останавливаться на чем-то одном не стоит, нужно стремиться постоянно осваивать новую информацию, приобретать новые навыки», - поделилась врач.