Как психические расстройства связаны с возрастом: психотерапевт Свечникова
По словам психотерапевта Полины Свечниковой, возраст является одним из ключевых факторов того, что у человека возникнут психические расстройства.
Психотерапевт Свечникова рассказала в интервью о психических расстройствах, риск которых более значительным в определенном возрасте людей. В частности, заметила эксперт, депрессивные расстройства «любят» возраст 30-35 лет. В свою очередь, ассоциированные с сосудистыми поражениями мозговые нарушения (в виде деменции или болезни Альцгеймера) чаще возникают в пожилом возрасте.
«Есть возрастные изменения, происходящие в том числе в головном мозге», - сказала Свечникова «Мосленте».
Медик добавила, что возрастные проблемы с памятью и когнитивными способностями, деменция нередко возникают под влиянием имеющихся у человека заболеваний – например, гипертонии, ишемической болезни, атеросклероза, сахарного диабета. Данные болезни оказывают негативное воздействие на кровоснабжение мозга, провоцируя развитие отклонений в его состоянии и ментальных нарушений.
Психотерапевт предупредила, что противостоять появлению названных расстройств помогают здоровые привычки, регулярные физические нагрузки.
«От возрастных проблем с мозгом и психикой помогает обучение все новым и новым навыкам. Останавливаться на чем-то одном не стоит, нужно стремиться постоянно осваивать новую информацию, приобретать новые навыки», - поделилась врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поддержание активного образа жизни защищает мозг от возрастной деградации.
Полина Свечникова
Здоровье
врач-психотерапевт
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