Здоровая привычка, которая перед сном вредит вашему сердцу - кардиолог
Кумулятивные эффекты потери сна связаны с множеством вредных последствий для здоровья. Эксперты предупреждают, что пить большую часть воды в середине утра или в середине дня может быть предпочтительнее, чтобы избежать проблем с сердцем.
Пить воду в течение дня важно, чтобы избежать обезвоживания, но это может подорвать здоровье, если пить поздно ночью. Общая привычка часто приводит к частым походам в туалет в течение ночи. Нарушая цикл сна, организм может страдать от долгосрочных гормональных колебаний, которые могут подвергнуть сердце опасности.
Общеизвестно, что для оптимального здоровья организму требуется от семи до восьми часов в сутки.
Это потому, что сон помогает организму контролировать гормоны, которые участвуют в стрессе и обмене веществ. Если нарушения сна становятся хроническими, организм, вероятно, испытывает частые колебания гормонов.
Эти гормональные нарушения ответственны за высокое кровяное давление и другие метаболические осложнения, такие как диабет 2 типа и ожирение. Смертность от всех причин также повышена у мужчин с нарушениями сна.
Эти проблемы часто возникают у людей, которые спят менее семи часов в сутки.
«Что касается вечернего гидратации, рекомендуется выпивать от 300 до 500 мл жидкости за два-три часа до сна. Это количество жидкости в нужное время поможет вам удовлетворить суточную потребность в воде, не нарушая при этом ваш сон. Слишком много жидкости перед сном может привести к тому, что мочевой пузырь будет заполнен лишней мочой во время сна. Это вызывает повышение уровня адреналина, который будит вас ночью, заставляя вас вставать с постели, чтобы сходить в туалет», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Поскольку ночью функция почек замедляется, моча не обрабатывается организмом так быстро, как днем.
«Однако, когда вы становитесь старше, стареющие почки не могут также концентрировать вашу мочу, поэтому ваш мочевой пузырь быстрее наполняется более разбавленной мочой, что может чаще вызывать нарушения сна, если жидкость выпивается слишком близко ко сну», - объясняет врач.
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