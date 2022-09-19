Здоровая привычка, которая перед сном вредит вашему сердцу - кардиолог

«Что касается вечернего гидратации, рекомендуется выпивать от 300 до 500 мл жидкости за два-три часа до сна. Это количество жидкости в нужное время поможет вам удовлетворить суточную потребность в воде, не нарушая при этом ваш сон. Слишком много жидкости перед сном может привести к тому, что мочевой пузырь будет заполнен лишней мочой во время сна. Это вызывает повышение уровня адреналина, который будит вас ночью, заставляя вас вставать с постели, чтобы сходить в туалет», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Однако, когда вы становитесь старше, стареющие почки не могут также концентрировать вашу мочу, поэтому ваш мочевой пузырь быстрее наполняется более разбавленной мочой, что может чаще вызывать нарушения сна, если жидкость выпивается слишком близко ко сну», - объясняет врач.