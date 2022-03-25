Растворимая клетчатка уменьшает вредный жир на животе - список продуктов
В висцеральном жире, хранящемся глубоко внутри брюшной полости, находятся некоторые жизненно важные органы, включая печень, почки и кишечник. Это ненадежное расположение означает, что жир может привести к различным заболеваниям, от сердечных заболеваний до диабета.
В отличие от подкожного жира, висцеральный жир — это не та субстанция, которую можно щипать пальцами. Этот тип жира спрятан глубоко внутри вашего живота. Что еще хуже, это может привести к выбросу вредных химических веществ в кровь. В конце концов, висцеральный жир может оставить вам нежелательный сувенир в виде проблем со здоровьем.Хотя выход из этой ситуации с помощью еды может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, исследования показывают, что это может сработать, если вы будете придерживаться определенных правил. Одним из углеводов, который может помочь вам «быстро» избавиться от жира на животе, является растворимая клетчатка.
Растворимая клетчатка — это особый тип этого углевода, который растворяется в воде, образуя гелеобразный материал, уточняет клиника Майо. Согласно исследованию, помимо улучшения здоровья кишечника и снижения уровня холестерина , этот тип также может привести к снижению уровня висцерального жира.
Это исследование показало, что растворимая клетчатка в сочетании с физическими упражнениями может быть очень эффективной для избавления от вредного жира.
В исследовании сообщается:
«На каждые 10 грамм увеличения растворимой клетчатки скорость накопления НДС [висцеральной жировой ткани] снижается на 3,7 процента».
Когда исследователи объединили растворимую клетчатку с физическими упражнениями, снижение достигло 7,4% у умеренно активных участников.
Клиника Майо объясняет, что этот тип можно найти в таких случаях:
- Овес
- Горох
- Бобы
- яблоки
- Цитрусовые
- Морковь
- Ячмень
- Псиллиум
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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