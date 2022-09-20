Гипертония: чеснок может снизить давление "так же, как лекарства"

"Исследование показало, что эффекты чеснока аналогичны антигипертензивным препаратам. Чеснок, признанный своими сердечно-сосудистыми преимуществами, был связан с более низкой жесткостью артерий, а также липкостью крови", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Наши эритроциты реагируют на серу в чесноке, создавая газы оксида азота (NO) и сероводорода (H2S). Эти соединения расслабляют и расширяют наши кровеносные сосуды».