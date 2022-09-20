Гипертония: чеснок может снизить давление "так же, как лекарства"
Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы для соуса для пасты или в качестве приправы к салатным заправкам, чеснок обладает не только характерным острым вкусом.
"Исследование показало, что эффекты чеснока аналогичны антигипертензивным препаратам. Чеснок, признанный своими сердечно-сосудистыми преимуществами, был связан с более низкой жесткостью артерий, а также липкостью крови", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Исследователи решили пересмотреть исследования, сосредоточив внимание на экстракте выдержанного чеснока.
Анализ показал, что чесночные добавки способны снижать как систолическое, так и диастолическое кровяное давление. Среднее снижение систолического кровяного давления на 8–10 мм рт. Это снижение также было связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16-40%.
Экстракт чеснока также значительно снижал центральное кровяное давление, пульсовое давление, скорость пульсовой волны и жесткость артерий.
«Наши эритроциты реагируют на серу в чесноке, создавая газы оксида азота (NO) и сероводорода (H2S). Эти соединения расслабляют и расширяют наши кровеносные сосуды».
Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.
Ранее МедикФорум писал о том, какие витамины необходимы при заражении герпесом.
Оставить комментарий