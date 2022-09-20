Врач Гуреева: вы сова или ранняя пташка? Время сна определяет риск нарушений метаболизма
Последние научные данные выявили метаболический сдвиг между двумя группами: один цикл сна более способствует сжиганию жира, чем другой.
Диабет 2 типа широко понимается как пожизненное состояние, вызванное неправильным питанием. После постановки диагноза требуется тщательный контроль уровня сахара в крови, чтобы предотвратить возникновение дальнейших осложнений, включая ампутацию и смерть.
"Согласно новым данным, циклы сна могут быть важным предиктором риска развития диабета у человека. Новое исследование определило, каким образом циклы сна и бодрствования изменяют предпочтения организма в отношении источников энергии. Бодрствование поздно ночью может снизить способность организма использовать жир для получения энергии. Это может привести к накоплению жира в организме, что, в свою очередь, может увеличить риск диабета 2 типа и других сердечно-сосудистых осложнений", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Исследователи выявили корреляцию между ранними пташками и большей зависимостью от жира в качестве источника энергии, а также большей активностью в течение дня.
"Ранние пташки" также показали более высокий уровень аэробной подготовленности, чем ночные совы, которые используют меньше жира для получения энергии в состоянии покоя и во время физических упражнений.
Аэробный фитнес имеет много преимуществ для здоровья. Он неразрывно связан с улучшением сердечно-метаболического здоровья, так как ускоряет обмен веществ, способствует снижению веса и снижает кровяное давление. Это делает его особенно полезным для людей с диабетом.
"Резистентность к инсулину, наблюдаемая у ночных сов, является проблематичной, поскольку нарушает их способность реагировать на инсулин, стимулируя использование топлива", - добавляет врач.
Ранее МедикФорум писал о том, что соленья способствуют старению.
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