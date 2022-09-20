Врач Гуреева: вы сова или ранняя пташка? Время сна определяет риск нарушений метаболизма

"Согласно новым данным, циклы сна могут быть важным предиктором риска развития диабета у человека. Новое исследование определило, каким образом циклы сна и бодрствования изменяют предпочтения организма в отношении источников энергии. Бодрствование поздно ночью может снизить способность организма использовать жир для получения энергии. Это может привести к накоплению жира в организме, что, в свою очередь, может увеличить риск диабета 2 типа и других сердечно-сосудистых осложнений", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Резистентность к инсулину, наблюдаемая у ночных сов, является проблематичной, поскольку нарушает их способность реагировать на инсулин, стимулируя использование топлива", - добавляет врач.