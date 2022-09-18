Эндокринолог Гуреева: этот напиток снижает риск диабета на 17%

"Один из этих напитков является чай. Вывод сделан после систематического обзора 19 исследований с участием более миллиона человек. Результаты показывают, что употребление как минимум четырех чашек чая в день может снизить риск развития диабета 2 типа на 17 процентов, в то время как у тех, кто выпивает от одной до трех чашек, риск снижается всего на четыре процента", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Результаты впечатляют, потому что они предполагают, что люди могут сделать что-то простое, например, выпивать четыре чашки чая в день, чтобы потенциально снизить риск развития диабета 2 типа», - добавляет врач.