Эндокринолог Гуреева: этот напиток снижает риск диабета на 17%

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Эндокринолог Гуреева: этот напиток снижает риск диабета на 17%


Диабет 2 типа, как и все формы диабета, требует тщательного контроля уровня сахара в крови, чтобы предотвратить появление осложнений. Один из лучших способов контролировать уровень сахара в крови — это диета, в которой некоторые фрукты и овощи особенно эффективны.

Диабет 2 типа является наиболее распространенным из состояний, которые входят в эту категорию, на его долю приходится около 90 процентов случаев. Диабет, в частности, может быть вызван неправильным питанием, которое приводит к основному фактору риска заболевания — ожирению.

Диабет можно предотвратить, сочетая сбалансированную диету и регулярные физические упражнения, уделяя особое внимание натуральным продуктам, которые могут помочь сохранить общее состояние здоровья.

"Один из этих напитков является чай. Вывод сделан после систематического обзора 19 исследований с участием более миллиона человек. Результаты показывают, что употребление как минимум четырех чашек чая в день может снизить риск развития диабета 2 типа на 17 процентов, в то время как у тех, кто выпивает от одной до трех чашек, риск снижается всего на четыре процента", - говорит  эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


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Причина потенциального антидиабетического действия чая может быть связана с его антиканцерогенными, противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, говорят исследователи.

«Результаты впечатляют, потому что они предполагают, что люди могут сделать что-то простое, например, выпивать четыре чашки чая в день, чтобы потенциально снизить риск развития диабета 2 типа», - добавляет врач.


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Определенные компоненты чая, такие как полифенолы, могут снижать уровень глюкозы в крови, но для эффективности может потребоваться достаточное количество этих биологически активных соединений. 


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