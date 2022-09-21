Гинеколог перечислила правила здорового питания в менопаузе

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кусок рыбы

Врач-гинеколог Евгения Назимова рассказала о правилах здорового питания в период менопаузы и климакса.

Почему важен особый подход к питанию в период менопаузы? Потому что в это время уменьшается или прекращается совсем синтез половых гормонов.

«В первую очередь, необходимо обеспечить нормальное поступление белков, жиров и углеводов в оптимальном соотношении. С белками у большинства женщин все очень грустно. Больше половины из них испытывает дефицит белка и даже не подозревает об этом!», — говорит эксперт.

При дефиците белка в организме о хорошем самочувствии, крепком иммунитете и продлении молодости приходится только мечтать. Потому что именно белки являются основным строительным материалом для нашего организма. И если вовремя не пополнять белковые запасы, ткани будут все больше изнашиваться.

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Как контролировать показатели белка? Только с помощью анализов. Среднесуточная норма потребления — не менее 1 г белка на каждый килограмм  вашего веса. То есть если ваш вес 70 кг, в день вам нужно съедать, как минимум, 70 г белка. Лучше больше. 

Белки животного происхождения — в приоритете, поскольку содержат весь необходимый нам набор аминокислот. Это мясо, рыба, яйца, творог… Что касается способов приготовления, мясные и рыбные продукты лучше всего запекать. Во время жарки белок меняет свою структуру.

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Если вы по каким-то причинам не едите мясо и другие продукты животного происхождения, восполнить дефицит белка с помощью растительных аналогов будет сложнее.⠀
Евгения Назимова
Евгения Назимова
Здоровье
Гинеколог
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