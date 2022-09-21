Артрит: 6 продуктов, которые могут снять болезненное воспаление суставов — «высокоэффективно»

"Пробиотики живые микроорганизмы, которые приносят массу пользы, восстанавливая микробиоту кишечника. Хотя их часто принимают в качестве добавки, они также естественным образом встречаются в некоторых продуктах. Йогурт — отличный источник пробиотиков, как и кефир; ферментированное пробиотическое молоко, содержащее живые бактерии и дрожжи", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Квашенная капуста

Темпе

Кимчи

Комбуча

"Исследования показали, что они эффективны в подавлении общих биомаркеров воспаления, таких как С-реактивный белок".