Артрит: 6 продуктов, которые могут снять болезненное воспаление суставов — «высокоэффективно»

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Артрит: 6 продуктов, которые могут снять болезненное воспаление суставов — «высокоэффективно»


Людей с тяжелыми формами артрита часто лечат иммунодепрессантами, которые эффективно уменьшают боль, отек и скованность в суставах, но вызывают нежелательные побочные эффекты.

Ревматоидный артрит — системное воспалительное заболевание, характеризующееся персистирующим воспалением кистей и стоп. Люди с этим заболеванием часто принимают сильнодействующие лекарства, чтобы облегчить боль, но побочные эффекты в некоторых случаях оказываются проблематичными. 

Общие последствия от инъекций включают головные боли, инфекции и тошноту. К счастью, данные свидетельствуют о том, что продукты с пробиотиками могут быть столь же эффективными в облегчении болезненных симптомов артрита, как сильнодействующие инъекции.

"Пробиотики живые микроорганизмы, которые приносят массу пользы, восстанавливая микробиоту кишечника. Хотя их часто принимают в качестве добавки, они также естественным образом встречаются в некоторых продуктах. Йогурт — отличный источник пробиотиков, как и кефир; ферментированное пробиотическое молоко, содержащее живые бактерии и дрожжи", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Другими хорошими источниками являются:

  • Квашенная капуста
  • Темпе
  • Кимчи
  • Комбуча
Эти источники пищи могут быть особенно важны при воспалительных типах артрита, поскольку бактерии оказывают непосредственное влияние на воспаление.

"Исследования показали, что они эффективны в подавлении общих биомаркеров воспаления, таких как С-реактивный белок".


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Существует четкое различие между ферментированными и пробиотическими продуктами, поскольку некоторые ферментированные продукты попадают под пробиотический зонтик, но не все пробиотические продукты ферментированы.

Продукты с пробиотиками «очень полезны для пациентов с воспалительным артритом», что делает их «многообещающей альтернативой пробиотическим добавкам для пациентов с ревматоидным артритом».


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