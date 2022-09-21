Грецкие орехи снижают риск развития диабета 2 типа - доказано

"Исследование показало, как этого можно добиться, употребляя в пищу грецкие орехи. Вещества в организме, называемые метаболитами плазмы, могут влиять на вероятность диабета 2 типа и заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. Было обнаружено, что 19 метаболитов, связанных со снижением риска этих состояний, были связаны с употреблением в пищу грецких орехов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"По сравнению с другими видами орехов, грецкие орехи содержат больше незаменимых жирных кислот α-линоленовой кислоты (АЛК) и линолевой кислоты (ЛК)".

«Считается, что уникальный состав жирных кислот вместе с их богатством фитостеролов лежит в основе стойкого снижения уровня холестерина при регулярном употреблении грецких орехов», - объясняет Строков.