Грецкие орехи снижают риск развития диабета 2 типа - доказано
Употребление популярных семян может снизить риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
То, что мы едим, может иметь большое влияние на наше здоровье и благополучие. Хотя широко известно, что определенные продукты могут повышать риск определенных состояний, наиболее известными из которых являются высокий уровень холестерина и артериального давления, другие также могут его снизить. И диета также может влиять на развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
"Исследование показало, как этого можно добиться, употребляя в пищу грецкие орехи. Вещества в организме, называемые метаболитами плазмы, могут влиять на вероятность диабета 2 типа и заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. Было обнаружено, что 19 метаболитов, связанных со снижением риска этих состояний, были связаны с употреблением в пищу грецких орехов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Исследование объясняет некоторые преимущества для здоровья семян.
Грецкие орехи являются хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и богаты клетчаткой, не содержащими натрия минералами (например, калием, кальцием и магнием), витаминами, фитостеролами и полифенолами.
"По сравнению с другими видами орехов, грецкие орехи содержат больше незаменимых жирных кислот α-линоленовой кислоты (АЛК) и линолевой кислоты (ЛК)".
После всасывания ΑLA, основная растительная n-3 ПНЖК, лишь в незначительной степени преобразуется в свои аналоги с более длинной цепью ЭПК и ДГК, но, по-видимому, сама по себе обладает противовоспалительными и антиатерогенными свойствами.
«Считается, что уникальный состав жирных кислот вместе с их богатством фитостеролов лежит в основе стойкого снижения уровня холестерина при регулярном употреблении грецких орехов», - объясняет Строков.
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