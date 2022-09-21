Чем опасны для здоровья промокшие ноги: терапевт Бурнацкая

«Промокание ног может спровоцировать простудные и обострить целый ряд хронических заболеваний», - сообщила врач-терапевт в беседе с РИАМО.

«Фактор промокаемости обуви может оказаться критичным для людей пожилого возраста, так как они в принципе подвержены большим рискам для здоровья в холодное время года», - предупредила специалист.