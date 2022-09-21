Чем опасны для здоровья промокшие ноги: терапевт Бурнацкая
По словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, одним из последствий промокания ног могут стать суставные боли вместе с обострением артрита.
В интервью врача прозвучало объяснение о том, как могут сказаться на состоянии здоровья промокшие ноги. Бурнацкая отметила, что в этом случае могут появиться симптомы различных недомоганий.
«Промокание ног может спровоцировать простудные и обострить целый ряд хронических заболеваний», - сообщила врач-терапевт в беседе с РИАМО.
Медик добавила, что у людей, промочивших ноги из-за непогоды может обостряться артрит. Его признаками являются суставные боли, тугоподвиижность, скованность тела.
Помимо того, сказала Бурнацкая, если промокшие ноги сопровождаются переохлаждением, возможно обострение фарингита, хронического тонзиллита. Причем дети в силу своих иммунных реакций бывают лучше защищены от вероятности простуды и ее осложнений, тогда как пожилые люди рисуют пострадать очень серьезно.
«Фактор промокаемости обуви может оказаться критичным для людей пожилого возраста, так как они в принципе подвержены большим рискам для здоровья в холодное время года», - предупредила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесенная «на ногах» инфекция может грозить организму опасными последствиями.
Светлана Бурнацкая
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врач-терапевт
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