Жир на животе доводит до диабета и цирроза печени: врач Маттиас Ридл

«Висцеральный жир выделяет специфические белки, которые подавляют способность организма разрушать тромбы. Это увеличивает риск тромбоза или эмболии, при которой сгусток крови перемещается и блокирует сосуды. В результате данных нарушений сердце или легкие перестают в достаточной мере снабжаться кислородом и важными питательными веществами, клетки сердечной мышцы отмирают, и в худшем случае возникает риск сердечного приступа», - предупредил эксперт.

«Если более трети печени составляют жировые отложения, существует риск цирроза печени», - уточнил доктор Ридл.