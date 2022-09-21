Жир на животе доводит до диабета и цирроза печени: врач Маттиас Ридл
Врач-диетолог из Германии Маттиас Ридл рассказал, что скопление жира на животе, особенно висцерального, чревато развитием опасных последствий для организма и здоровья.
Мы слишком много едим и слишком мало двигаемся – по этой причине увеличиваются отложения висцерального жира на животе, рассказал медик в интервью. Маттиас Ридл призвал помнить, что жир выделяет вещества-мессенджеры, и если они в большом количестве попадают в кровоток, это может серьезно сказаться на здоровье.
Опасность для сердца и легких. Доктор Ридл констатировал, что брюшной жир увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
«Висцеральный жир выделяет специфические белки, которые подавляют способность организма разрушать тромбы. Это увеличивает риск тромбоза или эмболии, при которой сгусток крови перемещается и блокирует сосуды. В результате данных нарушений сердце или легкие перестают в достаточной мере снабжаться кислородом и важными питательными веществами, клетки сердечной мышцы отмирают, и в худшем случае возникает риск сердечного приступа», - предупредил эксперт.
Риск диабета. Растущий жир на животе также увеличивает риск развития диабета 2 типа. Когда клетки переполнены жиром, вырабатывается меньше тканевого гормона адипонектина. Со временем это приводит к резистентности к инсулину, при которой сахар накапливается в крови и повышается его уровень, объяснил врач.
Снижение активности мозга. Согласно исследованию Университета штата Айова, избыток жира на животе ухудшает способность мыслить, особенно у пожилых людей. Вещества-посредники воспаления из висцерального жира активируют иммунную систему мозга и, таким образом, снижают его умственные способности.
Цирроз печени. По словам специалиста, печень может сильно пострадать от скопления висцерального абдоминального жира. Сегодня примерно каждый третий человек старше 40 лет имеет те или иные признаки ожирения печени, вызванного не чрезмерным употреблением алкоголя, а плохим питанием и отсутствием физических упражнений.
«Если более трети печени составляют жировые отложения, существует риск цирроза печени», - уточнил доктор Ридл.
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