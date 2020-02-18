Диетолог Матиас Ридл рассказал о лучше диете для здоровья
Немногие люди действительно обращают внимание на то, что они кладут на тарелки. Слишком много предполагаемых рекомендаций по питанию распространяются в сети, в кулинарных книгах и руководствах - низкоуглеводные, с низким содержанием жиров, сочетанием пищи, палео, веганское или без лактозы... Но все проще, считает немецкий диетолог Матиас Ридл.
«Мы никогда не едим, - говорит немецкий диетолог Матиас Ридл, - вместо этого мы целый день перекусываем. Это начинается утром, когда многие говорят: я пропускаю завтрак, я не хочу есть много. Затем мы едим кусок пирога на офисной кухне, по дороге домой бутерброд из пекарни. Небольшие приемы пищи в течение многих лет пропагандировались как идеальные. Плохо постоянно удовлетворять небольшой голод, даже если вы делаете это фруктами».
Постоянные закуски способствуют воспалению в организме, ускоряют процесс старения и повышают риск развития диабета. Ведь прием пищи каждые два часа означает, что уровень сахара в крови постоянно повышается.
"В результате организм постоянно вырабатывает инсулин, чтобы снизить содержание сахара в крови, и в результате возникает ожирение", - объясняет диетолог.
Диетолог называет заболевания излечимыми при правильной диете:
- периодонтит
- экзема
- розовые угри
- бесплодие
- рефлюксная болезнь
- подагра
- повышенные липиды в крови
- высокое кровяное давление
- запор
- жировое перерождение печени
Лучшая диета
"Средиземноморская диета, культивируемая в Италии, Испании, Греции, Израиле и на юге Франции, богата растительным жиром из оливкового масла, орехов и семян. Оно не только снижает вес тела лучше, чем диета с низкожировая, но и значительно уменьшает риск сердечного приступа, инсульта и рака".
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