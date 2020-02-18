Диетолог Матиас Ридл рассказал о лучше диете для здоровья

«Мы никогда не едим, - говорит немецкий диетолог Матиас Ридл, - вместо этого мы целый день перекусываем. Это начинается утром, когда многие говорят: я пропускаю завтрак, я не хочу есть много. Затем мы едим кусок пирога на офисной кухне, по дороге домой бутерброд из пекарни. Небольшие приемы пищи в течение многих лет пропагандировались как идеальные. Плохо постоянно удовлетворять небольшой голод, даже если вы делаете это фруктами».

"В результате организм постоянно вырабатывает инсулин, чтобы снизить содержание сахара в крови, и в результате возникает ожирение", - объясняет диетолог.

периодонтит

экзема

розовые угри

бесплодие

рефлюксная болезнь

подагра

повышенные липиды в крови

высокое кровяное давление

запор

жировое перерождение печени

Лучшая диета

"Средиземноморская диета, культивируемая в Италии, Испании, Греции, Израиле и на юге Франции, богата растительным жиром из оливкового масла, орехов и семян. Оно не только снижает вес тела лучше, чем диета с низкожировая, но и значительно уменьшает риск сердечного приступа, инсульта и рака".