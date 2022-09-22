Как может проявляться рак желудка: ранние симптомы заметны после еды и питья

«Боль является распространенным недугом среди больных раком, однако болевые ощущения, характерные для рака желудка, имеют специфические черты. При раке желудка они имеют тенденцию возникать после еды и питья и в определенных частях тела», - цитирует специалистов издание Exprss.

«При раке желудка диспепсию может провоцировать даже небольшой прием пищи».