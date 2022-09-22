Как может проявляться рак желудка: ранние симптомы заметны после еды и питья

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проблемы с пищеварением

Врачи напоминают: распознавание симптомов на начальных стадиях рака желудка значительно увеличивает шансы на его успешное лечение.

Рак желудка, как многие онкозаболевания, может достаточно долго после возникновения протекать бессимптомно, пока не достигнет поздних стадий, когда поражение тканей и клеток становится критическим, а прогноз заболевания – плохим.

В то же время британские онкологи  констатируют, что проявляться опасное заболевание может и на раннем этапе: при этом возможны незначительные телесные изменения, включая боль и дискомфорт.

«Боль является распространенным недугом среди больных раком, однако болевые ощущения, характерные для рака желудка, имеют специфические черты. При раке желудка они имеют тенденцию возникать после еды и питья и в определенных частях тела», - цитирует специалистов издание Exprss.

По их словам, ранние симптомы рака желудка могут напоминать диспепсию или несварение желудка – состояние, при котором пострадавший человек ощущает дискомфорт в верхней части живота после приема пищи: при этом он жалуется на вздутие, чувство переедания, распирания и давления в желудке, тошноту, избыток газов в животе. Медики уточняют:

«При раке желудка диспепсию может провоцировать даже небольшой прием пищи».

Также, говорят врачи, на вероятный рак желудка может указывать слишком рано возникающее чувство насыщения, вместе с полным желудком, даже если человек ест скромными порциями.

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Специалисты напомнили, что при данном недуге повреждается внутренняя оболочка желудка – влиять на такое повреждение могут лишний вес, малоподвижность, употребление алкоголя, курение и нездоровое питание. Исследования выявили повышенный риск развития рака желудка после частого употребления риса, соленого мяса, тушеного мяса, белого хлеба и измельченного картофеля.

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