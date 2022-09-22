Врач Абакумов назвал нагрузки при сексе вредными для некоторых людей
В интервью врача Олега Абакумова прозвучало предупреждение о вреде нагрузок, испытываемых организмом во время секса, – такой вред возможен при наличии некоторых хронических болезней.
Абакумов сообщил, что секс требует от человеческого организма большого расхода энергии и напряжения. Для некоторых людей такие нагрузки могут оказаться чрезмерными и далеко небезопасными.
«По уровню физической нагрузки секс сравним с бегом с трусцой, он способен навредить при наличии в анамнезе ряда хронических болезней», - сказал медик в беседе с «Лентой.ру».
Абакумов уточнил, что любые физические нагрузки делают работу сердца более активной, увеличивают сердцебиение. С учетом этого сексуальные отношения контакты могут вызвать повышение нагрузки на сердце и навредить ему, если миокард ослаблен и в нем уже имеется патология. Вполне возможна ситуация, когда секс способствует у сердечников возникновению инфаркта.
«Высокое давление, боль в области груди, нехватка воздуха при ходьбе или подъеме на третий этаж, отеки ног являются признаками, что сердце испытывает нагрузку. В таком случае секс может спровоцировать у человека приступ», - заявил медицинский работник.
Он добавил, что драматичные события вроде инфаркта или инсульта из-за секса могут произойти, если связанные с ним нагрузки содействуют отрыву тромба с последующей закупоркой сосуда в сердце или мозге. В некоторых случаях людям с больным сердцем или поврежденными сосудами врачи могут запрещать вести сексуальную жизнь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у женщин развитию опасного сердечного нарушения – мерцательной аритмии – способствуют два физиологических фактора.
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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