Врач Абакумов назвал нагрузки при сексе вредными для некоторых людей

«По уровню физической нагрузки секс сравним с бегом с трусцой, он способен навредить при наличии в анамнезе ряда хронических болезней», - сказал медик в беседе с «Лентой.ру».

«Высокое давление, боль в области груди, нехватка воздуха при ходьбе или подъеме на третий этаж, отеки ног являются признаками, что сердце испытывает нагрузку. В таком случае секс может спровоцировать у человека приступ», - заявил медицинский работник.