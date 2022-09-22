Онкология: этот продукт предотвращает рак легких, предстательной железы и кожи

"Согласно нескольким исследованиям, кресс-салат является одним из них. Причина этого в том, что в нем много фитохимических веществ, таких как изотиоцианаты. Они могут защитить от рака, защищая здоровые клетки от повреждений и блокируя рост опухолей. Было обнаружено, что только те вещества, которые содержатся в кресс-салате, действуют против определенных канцерогенных соединений. Только экстракт кресс-салата и PEITC снижали активность ALDH1 дозозависимым образом, а также экспрессию β-катенина".

Пять наиболее распространенных видов рака — этоСогласно данным и прогнозам у каждого второго человека, родившегося сегодня, в течение жизни разовьется рак. Тем не менее, есть несколько легкодоступных способов, с помощью которых люди могут снизить риск второй по смертоносности болезни в мире.Один из этих методов заключается в внесении разумных изменений в рацион питания путем сбалансированного питания, состоящего из фруктов и овощей. Как и в случае с лекарствами, некоторые из этих овощей более эффективны, чем другие, в отношении их защитных свойств.Исследование дает новое представление о терапии CRC с использованием обогащенных ITC экстрактов Brassicaceae, особенно экстракта кресс-салата, для нацеливания на CSC и циркулирующие опухолевые клетки путем нарушения пролиферации клеток, опосредованной ALDH1 химиорезистентности, уклонения от аноикиса, самообновления и метастатического потенциала.В целом было обнаружено, что кресс-салат и содержащиеся в нем соединения помогают снизить риск развития рака легких, предстательной железы и кожи.Ранее МедикФорум писал о признаках рака поджелудочной железы.