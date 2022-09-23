Первые звоночки менопаузы: врач назвала симптомы

«Не бывает такого, чтобы цикл у женщины был регулярным, точным, как швейцарские часы, и вдруг однажды менструация не началась в срок, и больше никогда её не было. За несколько лет до менопаузы организм посылает нам сигналы», — говорит доктор.

Климакс и менопауза не наступают внезапно, вдруг. Они подбираются медленно, постепенно, иногда годами.Но, увы, огромное число женщин эти симптомы не замечает или просто игнорирует. Речь может идти об изменении самочувствия, эмоциональных качелях, перепадах настроения.Между тем, игнорировать симптомы менопаузы нельзя, поскольку качество вашей жизни в климаксе во многом будет зависеть именно от ваших реакций в период приближения менопаузы. Начинать готовиться к климаксу нужно за 3-5 лет!Итак, на что обращаем внимание? На характер менструации. Возможно, она стала короче, скуднее и так далее. Еще один яркий симптом — приливы и потливость, особенно ночью.Набор веса, причем избавиться от него сложно, тоже часто свидетельствует о приближении климакса. Вместе с этим снижается или вообще исчезает либидо.Кожа, ногти и волосы уже не такие красивые и крепкие. Мышцы менее эластичные.Часто скачет настроение, эмоциональные перепады становятся нормой. Сопутствующий симптом — бессонница, сложности с засыпанием, ночные пробуждения.Ослабевают мышца тазового дна, появляется недержание мочи при кашле, нагрузках.Если вы заметили у себя хотя бы 2-3 из перечисленных симптомов, это повод сходить на консультацию к гинекологу. Минимально необходимое обследование — анализ крови на гормоны (АМГ, ФСГ) и УЗИ малого таза.Не помешает и дополнительная консультация с эндокринологом.