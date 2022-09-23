Продукты, которые помогут защитить сосуды и улучшить их состояние

«Сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смертности. Каждый второй человек на планете погибает из-за проблем с сосудами. Проблема с сосудами чревата гибелью клеток, повреждением органов. Оторвавшийся тромб может привести к инсульту или инфаркту», — говорит эксперт.

Профилактика сосудистый патологий — это также возможность предотвратить инсульты и инфаркты. Поэтому так важно уделять внимание здоровью своих сосудов еще до того, как они дали сбой.Первый продукт, который значительно поможет улучшить состояние сосудов — это самая обычная вода. Она помогает разжижать кровь, в результате чего ускоряются и активизируются все процессы в организме.Сколько воды пить? Рассчитываем свою норму так: 30 мл воды на 1 кг своего веса. Если в течение двух недель пить достаточное количество воды, вы сразу увидите и почувствуете результаты.Привести в норму холестерин и улучшить показатели крови поможет гранат. Не сок, а именно плоды. Кроме того, гранат благотворно влияет на наш липидный профиль.Еще один вкусный и полезный для сосудов фрукт — хурма . Пользуйтесь тем, что скоро начинается сезон. Этот оранжевый фрукт богат магнием, а этот минерал очень нужен нашему сердцу.Хоть лето уже и закончилось, но все равно вспомним про арбуз. В нем есть редкая аминокислота л-цитруллин, она нужна организму для синтеза азотной кислоты, расширения сосудов и нормализации давления.Жирные сорта рыбы — они снабдят организм омегой-3, без которой сердце и сосуды не могут работать полноценно.Яблоки, богатые клетчаткой и пектином, снизят холестерин. В целом полезно для сосудов и сердца.Богатый оксидом азота чеснок благотворно влияет на состояние артерий, помогает предупредить развитие тромбов.Оливковое масло — отличный продукт для профилактики патологий сосудов и сердца. Добавляйте его в салаты и другие блюда.