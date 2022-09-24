Как избежать отложенных последствий ковида: какие анализы сдавать?

«На что обратить внимание в первые три месяца после встречи с коронавирусной инфекцией? Первым делом сходите на приём к терапевту со своими актуальными жалобами. Далее пройдите „клиническии‌ постковидный минимум“», — отмечает эксперт.

Ковидом за минувшие два года переболели почти все, хотя некоторые об этом даже не догадываются. Ведь некоторые перенесли его бессимптомно или в виде простуды, гриппа.Тем не менее, коронавирус способен оказывать влияние на организм даже спустя продолжительное время. И влияние это, естественно, не самое положительное.Ковид наносит удар по клеткам крови, а дальше по цепочке страдают все органы. Для оценки состояния крови сдаем клинический и биохимический анализ крови, который также поможет промониторить степень поражения внутренних органов. Смотрим показатели: глюкоза, мочевина, билирубин, креатинин.Также важно понять, есть ли нарушение свертываемости крови, исключить железодефицитную анемию (сдаем анализ на ферритин и железо).Обязательно уделите внимание щитовидке. Именно она — одна из главных мишеней постковидного синдрома. Сдаем анализа на гормоны (ТТГ, Т3 и Т4 свободный).Если вас время от времени беспокоит кашель или ощущение нехватки воздуха, как будто неполного вдоха, нужно пройти КТ легких, выяснить, нет ли легочных патологий.Еще один распространенный постковидный симптом — учащенное сердцебиение, головная боль и боль в груди. Это тревожные симптомы являются серьезным поводом для ЭКГ.Этот минимальный комплекс обследований поможет вовремя выявить осложнения после перенесенного коронавируса, назначить адекватное лечение и свести к минимуму негативные последствия.Параллельно займитесь восполнением дефицитов витаминов и минералов в организме. Даже без сдачи анализов можно пропить профилактические дозы витаминных комплексов.