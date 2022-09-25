Как поднять себе настроение осенью и избавиться от хандры?

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осенняя депрессия

Невролог Аида Раисова рассказала, как не поддаваться осенней хандре и сохранить положительный настрой.

Осенняя хандра настигает не только пессимистов и меланхоликов. Время от времени ей подвержен любой человек. Важно уметь быстро сориентироваться и принять правильные меры защиты.

«Состояние сонливости и апатии осенью принято называть „осенней хандрой“. Правила борьбы с ней простые и понятные. Главное их соблюдать», — говорит доктор.

Один из главных принципов противостояния хандре — режим сна. Из-за того, что световой день становится значительно короче, организму сложнее адаптироваться к новым условиям. Помогите ему, старайтесь ложиться пораньше и спать достаточное количество часов. 

Ищите любые способы для поднятия себе настроения. Добавьте в свою жизнь эмоций. Не ленитесь посещать развлекательные мероприятия, смотрите юмористические передачи.

Уделите внимание питанию. Наше настроение зависит в том числе от того, что мы едим. С наступлением холодов это приобретает еще большую актуальность, потому что организм тратить больше энергии.

Добавьте в свою жизнь спорт. Для начала достаточно небольшой зарядки с утра, потом нагрузку можно постепенно увеличивать. Больше гуляйте пешком.

Сделайте перестановку дома, разбавьте привычный интерьер новыми яркими элементами.

Ешьте цитрусовые. Это не только для здоровья полезно, но еще и аромат в квартире будет стоять потрясающий и очень вкусный, бодрящий.

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Подберите себе новые духи. Ароматерапия способна творить чудеса. Найдите аромат, который будет вас вдохновлять, поднимать настроение, дарить радость.

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Позаботьтесь о своей нервной системе. Принимайте магний, омега-3, лецитин.
Аида Раисова
Аида Раисова
Здоровье
Невролог
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Теги : Аида Раисова, хандра, осень