Как поднять себе настроение осенью и избавиться от хандры?

«Состояние сонливости и апатии осенью принято называть „осенней хандрой“. Правила борьбы с ней простые и понятные. Главное их соблюдать», — говорит доктор.

Осенняя хандра настигает не только пессимистов и меланхоликов. Время от времени ей подвержен любой человек. Важно уметь быстро сориентироваться и принять правильные меры защиты.Один из главных принципов противостояния хандре — режим сна. Из-за того, что световой день становится значительно короче, организму сложнее адаптироваться к новым условиям. Помогите ему, старайтесь ложиться пораньше и спать достаточное количество часов.Ищите любые способы для поднятия себе настроения. Добавьте в свою жизнь эмоций. Не ленитесь посещать развлекательные мероприятия, смотрите юмористические передачи.Уделите внимание питанию. Наше настроение зависит в том числе от того, что мы едим. С наступлением холодов это приобретает еще большую актуальность, потому что организм тратить больше энергии.Добавьте в свою жизнь спорт. Для начала достаточно небольшой зарядки с утра, потом нагрузку можно постепенно увеличивать. Больше гуляйте пешком.Сделайте перестановку дома, разбавьте привычный интерьер новыми яркими элементами.Ешьте цитрусовые. Это не только для здоровья полезно, но еще и аромат в квартире будет стоять потрясающий и очень вкусный, бодрящий.Подберите себе новые духи. Ароматерапия способна творить чудеса. Найдите аромат, который будет вас вдохновлять, поднимать настроение, дарить радость.Позаботьтесь о своей нервной системе. Принимайте магний, омега-3, лецитин.