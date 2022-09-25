Основные симптомы инсульта названы реаниматологом Мышковым
По словам врача реаниматолога Геннадия Мышкова, инсульт перестал быть «болезнью пожилых», он все чаще возникает людей 45 лет и более молодых.
Мышков рассказал в интервью, что «омоложение» инсультов связывается исследователями с неблагополучным действием нездорового питания, вредных привычек, стрессов. Медик рассказал, по каким симптомам можно понять, что у человека развивается инсульт.
«О заболевании говорит целый ряд симптомов: человек может резко почувствовать слабость, проблемы с речью и глотанием, головные боли в затылочной и височной областях, а иногда случается и частичный паралич левой или правой части туловища», - перечислил реаниматолог, беседуя с 5-tv.ru.
Мышков добавил: при инсульте, если человек попробует улыбнуться, его улыбка окажется несимметричной – с одним понятым кверху уголком рта. Также у пострадавшего можно наблюдать общую асимметрию лица вкупе с несмыканием глаз. Если человека попросить что-то сказать, его речь будет нечленораздельной, он не сможет произносить слова.
Врач сообщил, что симптомами, свойственными инсульту, может проявляться ТИА, транзиторная ишемическая атака. В ее случае неблагополучные ощущения длятся ограниченное время (до 24 часов), после чего человек вновь ощущает себя нормально. Успокаиваться не нужно – после ТИА риск развития «настоящего» инсульта, геморрагического или ишемического, становится очень высоким. Мышков подчеркнул: для спасения человека при инсульте принципиальное значение имеет то, насколько быстро ему оказывается помощь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая неизлечимая патология может проявляться отеком одной конечности, руки или ноги.
Геннадий Мышков
Здоровье
врач, анестезиолог, реаниматолог
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