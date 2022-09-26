Почему я быстро теряю вес
К британскому доктору Элли Кэннон обратилась пациентка, которая страдает от сильного метеоризма и необъяснимый потери веса. Медицинские тесты и осмотры не показали никакой патологии, и она не может понять, что с ней происходит.
Довольно неприятно сталкиваться с необъяснимыми симптомами, которые ещё и вызывают сильный дискомфорт вроде метеоризма. Необъяснимая потеря веса и вовсе может свидетельствовать об опасных для жизни процессах в организме вроде опухолей. Тесты не показали ничего существенного, но мне кажется, что в вашем случае все и так очевидно - одна проблема проистекает из другой.
Если в желудочно-кишечной системе избыток газов, там не так много места для еды. То есть, из-за сильного метеоризма вы едите меньше и именно поэтому теряете вес. К счастью, врач общей практики или диетолог может помочь с выбором питательных добавок, включая напитки, которые содержат много калорий, чтобы вы не худели.
Избыток газов в пищеварительной системе обычно возникает из-за заглатывания большого количества воздуха вместе с пищей. А это бывает из-за разных проблем вроде плохо подобранных зубных протезов. Газ также может попадать в желудок из кишечника, чего не должно происходить, так как на стыке этих двух органов есть специальное кольцо мышц. Но у некоторых людей это кольцо ослабевает. Попробуйте также тест на избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике, которой возникает, когда кишечные бактерии, производящие газ, мигрируют в тонкую кишку, где их быть и вовсе не должно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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