Откуда взялся странный шум при повороте шеи
К британскому доктору Элли Кэннон обратился 68-летний пациент, столкнувшийся со странной проблемой. Каждый раз, когда он поворачивает шею, мужчина слышит шум, напоминающий шуршание шин автомобиля по гравию, причём это продолжается без болей на протяжении уже многих лет.
Разного рода шумы при движениях головы и шеи - не самая распространённая проблемы. Шейные суставы состоят из особых шейных костей позвонков, которые укладываются друг на друга с дисками между ними. При поворотах шеи двигаются суставы, называемые фасеточными. Смазочная жидкость и связки также задействуются, чтобы обеспечить плавные и лёгкие движения.
Когда суставы издают шум, которые врачи называют крепитацией, он может сопровождаться болью, в абсолютно любой части тела. Если вы слышите шум при повороте шеи, скорее всего, он связан с грубым трением позвонков друг об друга или трением связок об кости. С возрастом межкостные диски сжимаются, из-за чего суставы изнашиваются. Кроме того, внутри смазочной жидкости могут лопаться пузырьки воздуха, вызывая странный звук.
Хотя это может происходить в любом суставе тела, если данный процесс затрагивает шею, мы это лучше слышим, поскольку шея находится прямо рядом с ушами. Если вы слышите этот шум долгое время, и никаких других симптомов более нет, то ничего делать и не нужно. Скорее всего это просто артрит или износ сустава. А когда появится боль, можно будет подумать о профилактическом лечении, например, укрепляющих упражнениях, массаже или остеопатии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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