Тревожный симптом рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы занимает 12-ое место по распространенности в мире. Как и другие виды рака, он вызывается аномальным ростом клеток в поджелудочной железе - небольшом органе, расположенном позади желудка, который производит и выделяет вещества в организме. Он не только помогает вырабатывать ферменты, которые способствуют пищеварению, но и высвобождает гормон инсулин, контролирующий количество сахара в крови. Главное - обнаружить рак как можно раньше и немедленно начать лечение.В зависимости от того, где распространился рак, симптомы могут варьироваться. Одним из характерных признаков распространения опухоли является "гложущая" боль. Она может быть постоянной, ее причиной является разрушение живых тканей, из которых строится скелет. Чаще всего при раке поджелудочной болит спина, причем уже на поздних стадиях. Однако, эта боль в спине может возникать и тогда, когда рак еще даже не распространился. Организм предупреждает об усилении боли при приеме пищи или в положении лежа.К другим признаки прогрессирующего рака поджелудочной железы относят:- Ослабление костей, повышенный риск переломов- Повышенный уровень кальция в крови (гиперкальциемия), который может вызвать обезвоживание, спутанность сознания, тошноту и желудочно-кишечные проблемы- Низкий уровень белых клеток крови. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)