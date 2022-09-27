Тревожный симптом рака поджелудочной железы

115 Фото: https://unsplash.com/photos/xWlsYJU4ynE
Тревожный симптом рака поджелудочной железы

Это один из самых летальных видов рака, ведь после диагноза выживают не более 3% пациентов. И вот болезненный симптом, который говорит о распространении опухоли. 

Рак поджелудочной железы занимает 12-ое место по распространенности в мире. Как и другие виды рака, он вызывается аномальным ростом клеток в поджелудочной железе - небольшом органе, расположенном позади желудка, который производит и выделяет вещества в организме. Он не только помогает вырабатывать ферменты, которые способствуют пищеварению, но и высвобождает гормон инсулин, контролирующий количество сахара в крови. Главное - обнаружить рак как можно раньше и немедленно начать лечение.

В зависимости от того, где распространился рак, симптомы могут варьироваться. Одним из характерных признаков распространения опухоли является "гложущая" боль. Она может быть постоянной, ее причиной является разрушение живых тканей, из которых строится скелет. Чаще всего при раке поджелудочной болит спина, причем уже на поздних стадиях. Однако, эта боль в спине может возникать и тогда, когда рак еще даже не распространился. Организм предупреждает об усилении боли при приеме пищи или в положении лежа.

К другим признаки прогрессирующего рака поджелудочной железы относят:

- Ослабление костей, повышенный риск переломов

Британские онкологи назвали «говорящий» симптом рака поджелудочной железы


- Повышенный уровень кальция в крови (гиперкальциемия), который может вызвать обезвоживание, спутанность сознания, тошноту и желудочно-кишечные проблемы

Рак поджелудочной железы: тревожный симптом, когда нужно немедленно обратиться к врачу


- Низкий уровень белых клеток крови. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

The Health Site

Здоровье

Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии

Читать MedikForum.ru в
Рак поджелудочной железы: «грызущий» признак, который сигналит об опухоли
Рак поджелудочной железы: признаки того, что у вас 10-ый по распространенности вид рака
Низкий уровень сахара в крови может быть ранним симптомом рака поджелудочной железы
Теги : рак поджелудочной железы, симптомы рака
Откуда взялся странный шум при повороте шеи
Тревожный симптом рака поджелудочной железы
Что делать, если вес стоит на месте?