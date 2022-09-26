Кардиолог Варфоломеев: трудности регулирования эмоций увеличивают риск инфаркта — «опасно»
Сердечные приступы вызываются внезапным нарушением притока крови к сердцу; на это могут влиять как диетические факторы, так и эмоциональные.
Сердечные приступы являются распространенной формой сердечных заболеваний. Хотя они чаще встречаются у людей с существующими заболеваниями сердца и ожирением или избыточным весом, физическим дисбалансом, они также могут возникать у тех, кто эмоционально неуравновешен. Это означает, что те, кто плохо контролирует свои эмоции, особенно гнев, могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта.
"Эмоции — это не просто психологические действия с психологическими последствиями, это химические реакции с физиологическими последствиями как для человека, так и для его близких. Когда кто-то становится эмоциональным или начинает испытывать сильные эмоции, такие как гнев или печаль, это вызывает химическую реакцию внутри тела. Например, во время плача высвобождается ряд гормонов и соединений, которые улучшают настроение, а также снижается уровень кортизола, также известного как гормон стресса", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Причина, по которой этот последний гормон, кортизол, так важен, заключается в том, что длительное воздействие этого химического вещества может привести к длительному повреждению, поскольку оно вызывает внутреннее воспаление. Хотя небольшое воспаление может иметь некоторые преимущества, слишком сильное может начать наносить ущерб организму.
Именно по этой причине гнев опасен как психологически, так и физически для тела, как объяснил доктор Варфоломеев.
Ранее МедикФорум писал о главных продуктах осени.
Оставить комментарий