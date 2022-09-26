Кардиолог Варфоломеев: трудности регулирования эмоций увеличивают риск инфаркта — «опасно»

"Эмоции — это не просто психологические действия с психологическими последствиями, это химические реакции с физиологическими последствиями как для человека, так и для его близких. Когда кто-то становится эмоциональным или начинает испытывать сильные эмоции, такие как гнев или печаль, это вызывает химическую реакцию внутри тела. Например, во время плача высвобождается ряд гормонов и соединений, которые улучшают настроение, а также снижается уровень кортизола, также известного как гормон стресса", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.



