Что может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство: психиатр Фомин

«ОКР сопровождается навязчивыми мыслями и периодически повторяющимися поступками, из которых постепенно формируются ритуалы – компульсии», - сказал врач, беседуя с радио Sputnik.

«Мысли пациента становятся навязчивыми, а безобидные изначально ритуалы начинают влиять на его социализацию, работу и личную жизнь», - сообщил об этом медик.