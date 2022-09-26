Что может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство: психиатр Фомин
В интервью врача-психиатра Евгения Фомина прозвучало объяснение о том, как проявляется ОКР или обсессивно-компульсивное расстройство, представляющее собой одно из психических расстройств.
Фомин рассказал, что на развитие обсессивно-компульсивного расстройства могут указывать «некоторые особенности поведения».
«ОКР сопровождается навязчивыми мыслями и периодически повторяющимися поступками, из которых постепенно формируются ритуалы – компульсии», - сказал врач, беседуя с радио Sputnik.
Фомин добавил, что когда у человека только начинают формироваться компульсии, еще может не быть ощущения серьезной проблемы. Возникает нечто вроде странных привычек – человек совершает некие действия, которые со стороны могут показаться чудачеством, но и не более того.
Однако обсессивно-компульсивное расстройство может прогрессировать и обостряться, вызывая ухудшение ментальных процессов. Если человек начинает осознавать, что его психика не в порядке, возникает дополненный стресс, усугубляющий патологию.
«Мысли пациента становятся навязчивыми, а безобидные изначально ритуалы начинают влиять на его социализацию, работу и личную жизнь», - сообщил об этом медик.
По словам Фомина, лечение ОКР возможно, но заниматься им должен исключительно врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы основные симптомы инсульта.
Евгений Фомин
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