Как сохранить и укрепить зрение ребенку?

0 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-1985825/
ребенок в очках

Сегодня ребенок в очках в младших классах уже никого не удивляет. Школьные уроки и домашние задания добавляют нагрузку на глаза, и зрение начинает портиться.

Как этого избежать? На этот вопрос ответила педиатр Марина Мягкова.

Запретите ребенку часами сидеть в интернете, особенно по вечерам и в темноте.

«Приучите школьника во время работы делать гимнастику для глаз. Вот простые, но эффективные упражнения», — говорит доктор.

Фокусируемся на предмете перед собой, в мыслях медленно считаем до трех. А теперь столько же времени смотрим на любой предмет, расположенный дальше.

Смещение фокуса поможет расслабить напряженные мышцы и улучшить остроту зрения.

Точно так же работает игра в дартс. Установите мишень прямо дома на стене и соревнуйтесь с ребенком на меткость.

А еще регулярно гуляйте вместе с ребенком на свежем воздухе, на улице делать фокусировку придется, причем без всякого напряжения.

Чтобы улучшить кровоснабжение глаз и головного мозга, массируйте ребенку шейно-воротниковую зону.

Глаз, как у орла: эффективный способ сохранить зрение


Обязательно включите в рацион свеклу, морковь, чернику. Эти продукты богаты витамином А, который полезен для глаз.

Грецкие орехи помогают сохранить зрение у пожилых людей


Если ребенок начал щуриться, срочно обратитесь к офтальмологу. Доктор после консультации и осмотра расскажет, что делать дальше.
Марина Мягкова
Марина Мягкова
Здоровье
Педиатр
Читать MedikForum.ru в
Врачи рассказали, как не испортить зрение во время самоизоляции
Что делать, если у ребенка случился солнечный удар?
Москвичам рассказали об обязательной гимнастики для глаз
Теги : Марина Мягкова, зрение, дети