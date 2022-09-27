Как сохранить и укрепить зрение ребенку?

«Приучите школьника во время работы делать гимнастику для глаз. Вот простые, но эффективные упражнения», — говорит доктор.

Как этого избежать? На этот вопрос ответила педиатр Марина Мягкова.Запретите ребенку часами сидеть в интернете, особенно по вечерам и в темноте.Фокусируемся на предмете перед собой, в мыслях медленно считаем до трех. А теперь столько же времени смотрим на любой предмет, расположенный дальше.Смещение фокуса поможет расслабить напряженные мышцы и улучшить остроту зрения.Точно так же работает игра в дартс. Установите мишень прямо дома на стене и соревнуйтесь с ребенком на меткость.А еще регулярно гуляйте вместе с ребенком на свежем воздухе, на улице делать фокусировку придется, причем без всякого напряжения.Чтобы улучшить кровоснабжение глаз и головного мозга, массируйте ребенку шейно-воротниковую зону.Обязательно включите в рацион свеклу, морковь, чернику. Эти продукты богаты витамином А, который полезен для глаз.Если ребенок начал щуриться, срочно обратитесь к офтальмологу. Доктор после консультации и осмотра расскажет, что делать дальше.