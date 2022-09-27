Может ли стресс стать причиной инсулинорезистентности?

3 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-2681502/
стресс

Стресс является одним из факторов риска при развитии сахарного диабета и инсулинорезистентности. Нутрициолог Елена Суханова рассказала, в чем проявляется эта связь и как минимизировать риски.

«Ученые взяли мышей и легко били их током, подвергая стрессу. Далее исследовали кровь мышей на глюкозу и инсулин. Было две группы: тех, кого подвергали воздействию током и тех, кого не трогали. Мыши, которые подвергались стрессу, имели более высокие уровни глюкозы и инсулина», — рассказывает об исследовании эксперт.

В пользу версии о том, что стресс способствует появлению диабета, говорят и обратные наблюдения. Так, среди людей, страдающих от сахарного диабета, распространенность депрессивного настроения достигает 50-70%.

Все дело в том, что постоянно высокий уровень кортизола и других гомонов стресса, которые синтезируют надпочечники, вызывает резистентность к инсулину.

Эмоциональный стресс также влияет на углеводный обмен. Причем больше других органов, страдает печень. Именно в этом органе появляется резистентность к инсулину.

Врач онколог ответил, может ли стресс стать причиной рака


Как минимизировать риски? По возможности, стараться избегать стрессовых факторов. Соблюдайте режим сна, высыпайтесь.

Женская грудь боится переживаний


Принимайте препараты магния перед сном. Это поможет стабилизировать нервную систему и взять под контроль свои реакции на стресс, если он неизбежен.
Елена Суханова
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Американские врачи: сильный стресс провоцирует ожирение и метаболический синдром
Климакс, вес и сахарный диабет: повышенные риски
Из-за сильного стресса у мужчин появляются дети с диабетом
Теги : Елена Суханова, стресс, сахарный диабет
Нужно ли полоскать горло ребенку при простуде?
Может ли стресс стать причиной инсулинорезистентности?
Нужен ли сахар детям и какие дозы безвредны?