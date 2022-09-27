Может ли стресс стать причиной инсулинорезистентности?
Стресс является одним из факторов риска при развитии сахарного диабета и инсулинорезистентности. Нутрициолог Елена Суханова рассказала, в чем проявляется эта связь и как минимизировать риски.
«Ученые взяли мышей и легко били их током, подвергая стрессу. Далее исследовали кровь мышей на глюкозу и инсулин. Было две группы: тех, кого подвергали воздействию током и тех, кого не трогали. Мыши, которые подвергались стрессу, имели более высокие уровни глюкозы и инсулина», — рассказывает об исследовании эксперт.
В пользу версии о том, что стресс способствует появлению диабета, говорят и обратные наблюдения. Так, среди людей, страдающих от сахарного диабета, распространенность депрессивного настроения достигает 50-70%.
Все дело в том, что постоянно высокий уровень кортизола и других гомонов стресса, которые синтезируют надпочечники, вызывает резистентность к инсулину.
Эмоциональный стресс также влияет на углеводный обмен. Причем больше других органов, страдает печень. Именно в этом органе появляется резистентность к инсулину.
Как минимизировать риски? По возможности, стараться избегать стрессовых факторов. Соблюдайте режим сна, высыпайтесь.
Принимайте препараты магния перед сном. Это поможет стабилизировать нервную систему и взять под контроль свои реакции на стресс, если он неизбежен.
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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