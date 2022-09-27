Может ли стресс стать причиной инсулинорезистентности?

«Ученые взяли мышей и легко били их током, подвергая стрессу. Далее исследовали кровь мышей на глюкозу и инсулин. Было две группы: тех, кого подвергали воздействию током и тех, кого не трогали. Мыши, которые подвергались стрессу, имели более высокие уровни глюкозы и инсулина», — рассказывает об исследовании эксперт.

В пользу версии о том, что стресс способствует появлению диабета, говорят и обратные наблюдения. Так, среди людей, страдающих от сахарного диабета, распространенность депрессивного настроения достигает 50-70%.Все дело в том, что постоянно высокий уровень кортизола и других гомонов стресса, которые синтезируют надпочечники, вызывает резистентность к инсулину.Эмоциональный стресс также влияет на углеводный обмен. Причем больше других органов, страдает печень. Именно в этом органе появляется резистентность к инсулину.Как минимизировать риски? По возможности, стараться избегать стрессовых факторов. Соблюдайте режим сна, высыпайтесь.Принимайте препараты магния перед сном. Это поможет стабилизировать нервную систему и взять под контроль свои реакции на стресс, если он неизбежен.