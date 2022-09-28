Фармаколог рассказала, чем опасна аллергия

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маска от аллергии

Клинический фармаколог Анжела Степусь объяснила, чем опасна аллергия и почему ее лучше предотвратить, а не лечить. 

Симптомы аллергии известны многим — насморк, чихание, сыпь на коже… Приятного мало. Но видимый временный дискомфорт, который приносят аллергические реакции, — не самое страшное и серьезное их влияние.  

«Чем же так опасна аллергия? Во-первых, некоторые проявления аллергической реакции опасны сами по себе. Так, высыпания, появляющиеся на коже, поражают выделительные пути почек, кишечник и легкие», — говорит эксперт. 

Если больной с приступом бронхиальной астмы или анафилактическим шоком не оказать помощь быстро и правильно (а счет идет на минуты), последствия могут быть весьма плачевными. То же самое касается отека Квинке. Все перечисленные реакции могут быть в определенных ситуациях проявлением аллергии. 

Аллергия и иммунитет: какая связь?


Кроме того, аллергия — это всегда понижение защитных сил иммунной системы. При каждом проявлении аллергии иммунитет слабеет. Условно это 3 ступени вниз из имеющихся 5. Четвертая и пятая ступени — это уже онкология, доброкачественные и злокачественные опухоли, ревматизм, артрит. Финальная стадия — паралич. 

Эксперт объяснила механизм возникновения аллергии


Всегда помните о том, что если организм дал аллергическую реакцию, это значит, что он буквально кричит о помощи, дает вам очень серьезный сигнал, который нельзя игнорировать.⠀
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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Теги : Анжела Степусь, аллергия, скрытая опасность аллергии
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