Хандра или депрессия… Как отличить?

«Депрессия — это психиатрический диагноз, который может поставить только врач после тщательного обследования. Всё то, что многие называют этим словом, на самом деле является хандрой», — говорит врач.

О главных отличиях этих недугов рассказала доктор Наталья Зубарева.Чаще всего хандра проявляется частыми перепадами настроения, сонливостью, накатывает тревожность и непонятная грусть… Страдает концентрация внимания, человеку сложно на чем-то сосредоточиться.Если это состояние не затягивается слишком долго, ничего страшного. Просто поймите это. Очень часто осенняя хандра связана с резкими изменениями погоды, более коротким световым днем и отсутствием солнца. Так не будет всегда. Это временно. Как правило, с первым снегом и приходом в жизнь предновогодних хлопот хандра проходит.Но все же есть ряд рекомендаций, которые помогут вам быстрее вынырнуть из этого состояния.Чаще бывайте на свежем воздухе. Пусть даже плохая погода не будет для вас помехой. Не давайте себе и своему телу засидеться. Физические нагрузки — это всегда выброс дофамина.Следите за рационом, он должен быть полноценным, разнообразным и сбалансированным. Заведите привычку готовить салат из разноцветных овощей — отлично поднимает настроение!Добавьте в меню витаминный чай — это поможет поднять иммунитет.Пополняйте запасы витамина Д, его дефицит повышает риск развития депрессивного настроения.Давайте себе отдохнуть. Ложитесь спать до полуночи и спите не менее восьми часов. Циркадные ритмы имеют огромное значение. Чтобы их отрегулировать, пейте магний, витамины группы В, мелатонин.Для поднятия настроения применяйте ароматерапию. Масла цитрусовых, корицы, лаванды, мяты и мелиссы прекрасно улучшают настроение и помогают расслабиться.