Профессор Верткин назвал простые способы защитить себя от ОРВИ
Одним из самых простых, при этом проверенных эффективных способов уберечь себя от заражения ОРВИ профессор Аркадий Верткин считает мытье рук.
Профессор Верткин перечислил в интервью простые способы защитить себя от простуды в сезон разгула респираторных инфекций.
«Самым элементарным способом снизить риск заболевания гриппом и другими ОРВИ становится обычное мытье рук», - сказал ученый в комментарии сайту «Аргументы и Факты».
Верткин заметил, что с целью профилактики простудных инфекций руки следует мыть периодически в течение суток. Особенно тщательно – после посещения магазинов, после транспорта. Также профессор посоветовал следить за чистотой гаджетов, регулярно протирать поверхность смартфона.
Говоря о других простых способа профилактики ОРВИ, Аркадий Верткин выделил как эффективные следующие меры.
- Употребление достаточного количества воды.
- Полоскание горла.
- Промывание носа.
«Особенно важно уделить внимание полосканиям и промыванию после посещения мест скопления людей», - цитирует эксперта «АиФ».
Также профессор посоветовал бороться с тягой к курению – бросать пагубную привычку или хотя бы выкуривать меньше сигарет. При курении повреждаются слизистые, что обеспечивает патогенам боле легкое проникновение в организм.
Подчеркнул специалист и то, что считает полезным и нужным прививаться от гриппа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сон в комнате с включенным обогревателем вредит здоровью.
Аркадий Верткин
Здоровье
директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. И. Евдокимова, профессор
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