Профессор Верткин назвал простые способы защитить себя от ОРВИ

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стакан воды в руке

Одним из самых простых, при этом проверенных эффективных способов уберечь себя от заражения ОРВИ профессор Аркадий Верткин считает мытье рук.

Профессор Верткин перечислил в интервью простые способы защитить себя от простуды в сезон разгула респираторных инфекций.

«Самым элементарным способом снизить риск заболевания гриппом и другими ОРВИ становится обычное мытье рук», - сказал ученый в комментарии сайту «Аргументы и Факты».

Верткин заметил, что с целью профилактики простудных инфекций руки следует мыть периодически в течение суток. Особенно тщательно – после посещения магазинов, после  транспорта. Также профессор посоветовал следить за чистотой гаджетов, регулярно протирать поверхность смартфона.

Говоря о других простых способа профилактики ОРВИ, Аркадий Верткин выделил как эффективные следующие меры.
  • Употребление достаточного количества воды.
  • Полоскание горла.
  • Промывание носа. 
«Особенно важно уделить внимание полосканиям и промыванию после посещения мест скопления людей», - цитирует эксперта «АиФ».

Также профессор посоветовал бороться с тягой к курению – бросать пагубную привычку или хотя бы выкуривать меньше сигарет. При курении повреждаются слизистые, что обеспечивает патогенам боле легкое проникновение в организм.

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Подчеркнул специалист и то, что считает полезным и нужным прививаться от гриппа.

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Аркадий Верткин
Аркадий Верткин
Здоровье
директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. И. Евдокимова, профессор
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