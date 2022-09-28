Работающий обогреватель во время сна вредит здоровью: врач
Сон в комнате с включенным обогревателем может ухудшаться в своем качестве, из-за чего впоследствии страдает самочувствие человека, – сообщила в интервью сомнолог Наталья Дорохова.
Медик предупредила в беседе с RT: работающий обогреватель во время сна вредит здоровью.
«Многие особенно любят включать его на ночь, чтобы как следует отдохнуть в тепле. Однако такая привычка может оказать сильное негативное влияние на здоровье», - заметила специалист.
Дорохова объяснила, что перегретый воздух в спальне может мешать нормально выработке мелатонина, называемого также гормоном сна или гормоном ночи. Мелатонин начинает выделяться с наступлением темноты, именно он обеспечивает сонливость, крепость и глубину сна.
«При повышении температуры воздуха вместе с ним происходит и выброс кортизола – гормона стресса», - рассказала Наталья Дорохова.
В результате, добавила она, качество ночного сна понижается, могут возникать кошмары, беспокойство и плохое самочувствие утром.
Помимо этого, работающий обогреватель во время сна плохо сказывается на состоянии кожи: она подвергается шелушению, раздражению, зуду. Поскольку кожа играет роль иммунного барьера, дерматологические проблемы могут способствовать снижению иммунитета, подверженности инфекциям. Тем более, что из-за сухого воздуха могут страдать и слизистые оболочки.
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