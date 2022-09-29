Назван тип продуктов, которые вызывают воспаление и боль в суставах

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выпечка

Пристрастие к продуктам, которые насыщены рафинированными углеводами, способствует появлению и обострению симптомов артрита, для которого характерны боль и воспаление в суставах.

Воспаление является реакцией иммунной системы, которая «включает» воспалительный процесс для борьбы с чужеродными агентами, патогенами. В некоторых случаях воспаление становится хроническим, что может вызывать нежелательные эффекты, такие как артрит.

По данным Harvard Health, воспаление, ведущее к появлению неблагополучных проявлений артрита, может обостряться под действием употребляемых в пищу рафинированных углеводов.

Рафинированные углеводы, также известные как «простые» углеводы, относятся к сахарам (например, глюкозе, фруктозе, сахарозе) или ко всему, что производится из зерен, прошедших обработку, лишающую их оболочки, волокон, клетчатки и многих питательных веществ. Повседневные примеры рафинированных углеводов включают белый хлеб, выпечку, различные мучные и десертные изделия.

«Старайтесь избегать или ограничивать эти продукты, насколько это возможно», - советуют гарвардские специалисты.

В свою очередь, Фонд по борьбе с артритом (Arthritis Foundation) констатирует, что обработанные углеводы могут превосходить жиры своей способностью увеличивать вес и провоцировать развитие хронических заболеваний.

«Продукты, насыщенные быстрыми углеводами, обладают высоким гликемическим индексом и стимулируют выработку конечных продуктов гликирования, которые активируют воспаление».

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение сложным углеводам, которые медленнее перевариваются и не расщепляются на глюкозу слишком быстро. К ним относятся цельнозерновой хлеб и макароны, цельное зерно, коричневый рис, большинство фруктов и овощей, бобовые.

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Чего еще следует избегать? Несколько исследований показали, что насыщенные жиры вызывают воспаление жировой ткани, которое не только повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и усугубляет воспаление при артрите.

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