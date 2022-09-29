Назван тип продуктов, которые вызывают воспаление и боль в суставах

«Старайтесь избегать или ограничивать эти продукты, насколько это возможно», - советуют гарвардские специалисты.

«Продукты, насыщенные быстрыми углеводами, обладают высоким гликемическим индексом и стимулируют выработку конечных продуктов гликирования, которые активируют воспаление».