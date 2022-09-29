Аллергия или простуда: в чем главные отличия?⠀
Симптомы аллергии и простуды порой так схожи между собой, что неопытному глазу их очень легко перепутать.
Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, как отличить аллергическую реакцию от ОРВИ по первым признакам.
«Для того чтобы избавиться от какого-либо заболевания, нужно в первую очередь понять, чем именно вы болеете. В случае с аллергией это часто бывает трудно сделать, потому что симптомы аллергии и обычной простуды очень схожи», — отмечает эксперт.
Безусловно, лучше всего доверить диагностику профессионалу — врач сделает это наиболее точно. Но и самому в первые дни болезни важно тоже понимать, что происходит с организмом, чтобы не навредить.⠀
Аллергия, как правило, сопровождается резко появившимся насморком, который часто сопровождается зудом в носовой полости и чиханием.
Глаза слезятся и жгут, может быть покраснение и слезы, на коже часто можно заметить сыпь. Но при этом температуры тела при аллергии не поднимается.
Прием противовирусных таблеток при аллергии не помогает! Даже симптомы не уходят.
При простуде насморк появляется не сразу, вдруг, а постепенно, выделения из носа не такие водянистые, а больше похожи на сгустки. Чихание при ОРВИ наблюдается не часто, при этом может развиться отечность слизистых оболочек носа, пропадает обоняние.
И самое главное отличие — при простуде почти всегда повышается температура. Как правило, если выбран правильный путь лечения, все симптомы уходят за 7-10 дней.
Если вам удалось понять, что у вас аллергия, а не ОРВИ, не пускайте ее на самотек. Обязательно обратитесь за помощью к специалисту — аллергологу или иммунологу. Аллергия, как и простуда, говорит о том, что с иммунной системой не все в порядке.
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
Оставить комментарий