Аллергия или простуда: в чем главные отличия?⠀

«Для того чтобы избавиться от какого-либо заболевания, нужно в первую очередь понять, чем именно вы болеете. В случае с аллергией это часто бывает трудно сделать, потому что симптомы аллергии и обычной простуды очень схожи», — отмечает эксперт.

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, как отличить аллергическую реакцию от ОРВИ по первым признакам.Безусловно, лучше всего доверить диагностику профессионалу — врач сделает это наиболее точно. Но и самому в первые дни болезни важно тоже понимать, что происходит с организмом, чтобы не навредить.⠀Аллергия, как правило, сопровождается резко появившимся насморком, который часто сопровождается зудом в носовой полости и чиханием.Глаза слезятся и жгут, может быть покраснение и слезы, на коже часто можно заметить сыпь. Но при этом температуры тела при аллергии не поднимается.Прием противовирусных таблеток при аллергии не помогает! Даже симптомы не уходят.При простуде насморк появляется не сразу, вдруг, а постепенно, выделения из носа не такие водянистые, а больше похожи на сгустки. Чихание при ОРВИ наблюдается не часто, при этом может развиться отечность слизистых оболочек носа, пропадает обоняние.И самое главное отличие — при простуде почти всегда повышается температура. Как правило, если выбран правильный путь лечения, все симптомы уходят за 7-10 дней.Если вам удалось понять, что у вас аллергия, а не ОРВИ, не пускайте ее на самотек. Обязательно обратитесь за помощью к специалисту — аллергологу или иммунологу. Аллергия, как и простуда, говорит о том, что с иммунной системой не все в порядке.