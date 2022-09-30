Нутрициолог рассказала, как правильно сочетать витамины между собой

«Витамины А, D, E, K и Омега-3 — жирорастворимые. Это значит, что если запить их водой без жирной еды, то проглоченными капсулами вы просто позже сходите в туалет, а организму ничего не достанется. Они не усвоятся», — говорит эксперт.

Какие витамины можно совмещать, а какие лучше принимать в разное время суток, рассказала нутрициолог Наталья Щеглова.Что касается совместимости, витамины А и Д лучше принимать по отдельности, с некоторым промежутком во времени. При этом витамины Е и К вполне совместимы между собой, А и Е тоже.Витамин С и все витамины В-комплекса, наоборот, не усвоятся в жирах. Их нужно запивать только водой! Пить их лучше на голодный желудок, до еды. Но при этом важно, чтобы желудок был здоров. Некоторые из этих витамин могут раздражать слизистую.Разрешено употреблять вместе В12 с В9; витамин С — с В1, В2, А, Е, железом.Ни в коем случае не принимаем одномоментно цинк и медь! Хотя зачастую, если в организме есть дефицит одного, то будет обнаружена и нехватка второго. Но пьем их в разное время. Например, цинк утром, а медь вечером.С чем сочетается цинк? Его кофакторами являются витаминами А, Е, В3, йод. Медь «дружит» с йодом и железом. Многие принимают на постоянной основе препараты магния. Его можно совместить с витамином D, В6 и В9.