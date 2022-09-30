Нутрициолог рассказала, как правильно сочетать витамины между собой
Если вы принимаете сразу несколько витаминов и минералов, важно знать, как они сочетаются между собой. Некоторые витамины могут мешать усвоению друг друга, это значит, что пить их вместе нельзя.
Какие витамины можно совмещать, а какие лучше принимать в разное время суток, рассказала нутрициолог Наталья Щеглова.
«Витамины А, D, E, K и Омега-3 — жирорастворимые. Это значит, что если запить их водой без жирной еды, то проглоченными капсулами вы просто позже сходите в туалет, а организму ничего не достанется. Они не усвоятся», — говорит эксперт.
Что касается совместимости, витамины А и Д лучше принимать по отдельности, с некоторым промежутком во времени. При этом витамины Е и К вполне совместимы между собой, А и Е тоже.
Витамин С и все витамины В-комплекса, наоборот, не усвоятся в жирах. Их нужно запивать только водой! Пить их лучше на голодный желудок, до еды. Но при этом важно, чтобы желудок был здоров. Некоторые из этих витамин могут раздражать слизистую.
Разрешено употреблять вместе В12 с В9; витамин С — с В1, В2, А, Е, железом.
Ни в коем случае не принимаем одномоментно цинк и медь! Хотя зачастую, если в организме есть дефицит одного, то будет обнаружена и нехватка второго. Но пьем их в разное время. Например, цинк утром, а медь вечером.
С чем сочетается цинк? Его кофакторами являются витаминами А, Е, В3, йод. Медь «дружит» с йодом и железом. Многие принимают на постоянной основе препараты магния. Его можно совместить с витамином D, В6 и В9.
Наталья Щеглова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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