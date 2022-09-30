«Распространены три заболевания щитовидной железы: гипофункция, гиперактивность и зоб. Особенно часто нарушениями в работе органа страдают люди старше 45 лет, часто не подозревая об этом. Между тем, в долгосрочной перспективе дисфункция железы может быть опасной для жизни», - заметил доктор Пфайффер.

Щитовидная железа вырабатывает жизненно важные гормоны, которые воздействуют на каждую клетку тела и, таким образом, влияют на весь организм в целом – об этом в интервью изданию Focus рассказал врач Андреас Пфайффер, возглавляющий Клинику эндокринологии в берлинском медицинском центре Charite. По словам специалиста, существует множество симптомов, которые могут указывать на проблемы с щитовидной железой: от разных людей можно услышать разные жалобы.Врач проинформировал, что можно чувствовать, когда возникают проблемы с щитовидной железой.Как бы рано вы ни ложились спать, как бы глубоко вы ни спали, утром вы все равно чувствуете себя измотанным и разбитым. Если это происходит регулярно, у вас может быть пониженная активность щитовидной железы, говорит эксперт.Зачастую данное нарушение вызывается аутоиммунным заболеванием – тиреоидитом Хашимото. В его случае иммунная система вырабатывает антитела против щитовидной железы, воспаляющие ее ткань и мешающие вырабатывать достаточное количество гормонов. В результате процессы жизнедеятельности в организме замедляются, возникает упадок энергии.Вы не можете спать по ночам, нервничаете, легко раздражаетесь в течение дня, сильно беспокоитесь и тревожитесь из-за любых новостей – это может указывать на гиперактивность щитовидной железы, объясни врач. При данном заболевании антитела стимулируют щитовидную железу выделять слишком много гормонов. Примерно у половины пациентов антитела также атакуют жировую ткань за глазами, заставляя ее расти и выпячивать глазные яблоки.Подобная жалоба – один из возможных признаков зоба, т.е. увеличения щитовидной железы. Зоб обычно возникает при недостатке йода: когда микроэлемента не хватает, орган разрастается, чтобы больше впитывать его из крови.Иногда на щитовидке увеличиваются отдельные участки – развиваются так называемые узлы. В их случае шея также становится слишком чувствительной к давлению воротниками, шарфами.При гипофункции железы (гипотериоз) тело остывает быстрее, потому что кровеносные сосуды перестают правильно сокращаться – в результате человек страдает повышенной зябкостью, у него постоянно мерзнут конечности.При гиперфункции (гипертиреоз) происходит обратное: обостряются ощущения духоты, жары, усиливается потливость.Волосяные фолликулы очень чувствительны к гормональной турбулентности. Когда волосы становятся грубыми, сухими и склонными к обильному выпадению (особенно пучками), возможен гипотиреоз. У человека с гипертиреозом волосы могут расти очень быстро, но они, как правило, не сильные, не плотные, а тонкие и слабые, потому также склонны к выпадению.Работа кишечника тесно связана с балансом гормонов в организме. Если щитовидка вырабатывает слишком мало тиреоидных гормонов, кишечник становится вялым, возникают метеоризм и запоры. Избыток гормонов стимулирует пищеварение до такой степени, что человек страдает от спазмов в животе и диареи.Недостаточная активность щитовидной железы заставляет тело работать в экономичном режиме. Как следствие, замедляются обменные процессы, и вес может увеличиваться даже на фоне диеты. При гипертиреозе, наоборот, худоба возможна даже если человек ест что-то калорийное.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление нута и хумуса помогает не накапливать жир на животе.