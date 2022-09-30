Ожирение - это расстройство мозга
Учёные из Бэйлоровского медицинского колледжа в Техасе полагают, что ожирение следует рассматривать в качестве расстройства мозга. Примерно так, как сейчас мы воспринимаем аутизм или синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
По мнению исследователей, ожирении следует классифицировать в качестве классического нарушения развития мозга, что поставило бы его в один ряд с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ. Исследование показало, что частично ожирение вызвано изменениями в мозге, наблюдаемыми в детстве. Сейчас это состояние рассматривается как расстройство поведения или деструктивный выбор, который совершают люди, поедая слишком много пищи и нанося ущерб своему здоровью.
Но исследователи заявили, что переосмысление этого может стать ключом к остановке всемирной эпидемии ожирения. Все последние десятки лет количество людей с ожирением в разных странах мира растёт. Его жертвами только в США является 40% населения, а в Великобритании - 30%.
Президент Джо Байден объявил о своём плане самый значительной борьбы с ожирением у нации за последние 50 лет. Он включает обязательную маркировку продуктов с информацией о пищевой ценности на лицевой стороне, чтобы люди сразу увидели слишком жирную, сладкую или солёную пищу. Ужесточаются критерии для производителей продуктов питания, которые будут продвигать свою продукцию в качестве полезной для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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