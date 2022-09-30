Малыши не должны проводить у экрана более часа
Исследование показало, что дети младшего возраста не должны тратить на контакт с экраном более 60 минут. Такой вывод сделали исследователи из Университета Иллинойса.
Если маленькие дети проводят перед экраном более 60 минут, то они демонстрируют худшие исполнительные функции, по сравнению с теми, кто не так часто смотрит в экран. В исследовании приняли участие 365 малышей. Изучались их пищевые предпочтения, траектория веса от рождения и до 5 лет, а также время, которое дети потратили на экран в возрасте до двух лет. Данные собирались 8 раз за пятилетний период.
В других исследованиях авторы тоже сосредотачивались на детях и времени у экрана, но не на самых маленьких - тех, кому менее двух лет. Сейчас же родители сообщали о некоторых аспектах повседневных привычек их малышей, включая контакт с экранами, физическую активность, употребление фруктов и овощей, а также сладости.
Исследование показало, что более продолжительное время у экрана влияет на исполнительные функции и способности к целенаправленному поведению. Эти функции контролируют центры сдерживания, эмоции, поведение и рабочую память, которая удерживает информацию достаточно долго, чтобы выполнять различные задачи. Также они влияют и на когнитивную гибкость, то есть способность переключать своё внимание между задачами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Иллинойса
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