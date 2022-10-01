5 продуктов, которые наносят ущерб вашим артериям и образуют тромбы
Эксперт предупредил, что употребление в пищу определенных продуктов бежевого цвета может повысить риск образования тромбов.
Тромбы представляют собой сгустки крови, которые превратились в гелеобразное состояние. Хотя они необходимы для предотвращения чрезмерного кровотечения при порезе, некоторые из них, которые не рассасываются естественным путем, могут быть опасны. Если они попадают в такие органы, как, например, легкие или сердце, это может привести к смерти.
Как и многие другие заболевания, то, что вы едите, может повышать или снижать риск образования тромбов.
Диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум о 5 продуктах, которые следует избегать.
«Исследования показали, что трансжиры и жарка на растительном масле могут иметь воспалительные эффекты, а также оставлять накопление бляшек в артериях, что будет препятствовать правильному кровотоку и приведет к большему риску образования тромбов. Доказано, что сладкие напитки, сладости и красное мясо увеличивают риск», - говорит врач-диетолог.
Она предостерегла от определенных продуктов бежевого цвета.
«Здесь нет никакого секрета — продукты, которые увеличивают вероятность образования тромбов, — это продукты, которых вам следует избегать по десяткам других причин. Бежевые продукты, которые мы все так любим, являются одними из главных преступников. Чипсы, печенье, рулетики, белый хлеб, жареный цыпленок — все это нанесет ущерб вашим артериям», - объясняет Пономарева.
Тем не менее, здоровое питание может помочь предотвратить образование тромбов. С точки зрения продуктов, которые могут помочь снизить риск, опять же, это не совсем ракетостроение.
Это те же самые продукты, которые рекомендовали: ешьте пять порций в день, по возможности переключитесь на цельнозерновые версии своих продуктов, замените печенье и пирожные орехами и обратите внимание на мясо птицы и рыбу.
Ранее МедикФорум писал о пользе орехов.
Оставить комментарий