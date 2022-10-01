5 продуктов, которые наносят ущерб вашим артериям и образуют тромбы

«Исследования показали, что трансжиры и жарка на растительном масле могут иметь воспалительные эффекты, а также оставлять накопление бляшек в артериях, что будет препятствовать правильному кровотоку и приведет к большему риску образования тромбов. Доказано, что сладкие напитки, сладости и красное мясо увеличивают риск», - говорит врач-диетолог.

«Здесь нет никакого секрета — продукты, которые увеличивают вероятность образования тромбов, — это продукты, которых вам следует избегать по десяткам других причин. Бежевые продукты, которые мы все так любим, являются одними из главных преступников. Чипсы, печенье, рулетики, белый хлеб, жареный цыпленок — все это нанесет ущерб вашим артериям», - объясняет Пономарева.